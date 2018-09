También sancionados de la presente administración

El actual Ayuntamiento de León junto con el alcalde, Héctor López Santillana han impuesto directamente 81 sanciones a funcionarios tanto de la pasada como de la actual administración Municipal, por alguna mala actuación, informó la Secretaría del Ayuntamiento.Aunque 80 se han impugnado y solo un caso se ha archivado, las demás están en proceso.Entre los sancionados, de los miembros de la pasada administración, figuran la ex alcaldesa, Bárbara Botello Santibáñez; ex síndicos y ex regidores, que acumulan al menos 24.También hay dos en contra del ex Tesorero Municipal, uno es junto con el ex presidente del Comité de Adquisiciones. En ambos casos la sanción que se impuso fue de un año de inhabilitación.Otros 24 son en contra de ex directores de diferentes áreas en la pasada administración; figuran el ex director General de Obra Pública, así como los que estaban dentro de esta misma en áreas de operación y de evaluación económica.La ex directora de programas estratégicos de Desarrollo Social y Humano, la ex directora de Control Patrimonial, el ex director de Desarrollo Institucional y el ex director de Gestión Ambiental, por mencionar algunos.De la presente administración aunque hay menos casos, 17, la Secretaría del Ayuntamiento informa que se han impuesto sanciones entre otras al Director de Tecnologías de la Información, a un coordinador de tianguis de la Dirección General de Economía, así como a Médicos Legistas y Oficiales Calificadores, de la Secretaría de Seguridad Pública, por mencionar algunos ejemplos.813635