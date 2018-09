Indigna a empresarios abuso de la CFE

“Un negocio que trabaja las 24 horas, como las de plástico o automotriz, el incremento anual del periodo agosto 2017-agosto 2018 ha sido 60-70%. En la facturación de octubre que nos cobrarán un 12% más de la tarifa de septiembre, el incremento acumulado será entre 75-85%”, expuso.

Exagerados cobros

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentarámás el costo de luz a las empresas mexicanas, según se anunció este viernes.Roberto González Martínez, presidente con licencia de Canacintra en León, calificó como fuera de toda razón el nuevo

Molestan ezxagerados cobros de luz. Foto: Especial.



“Yo pensé que se estaban demorando por analizar los precios, pero ahora publican ese aumento que representa un problema e insensibilidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ante las afectaciones que estamos teniendo”, sostuvo el dirigente con licencia de Canacintra y actual Presidente del Consejo Directivo de SAPAL.

Presentan petición



“Desde hace tres meses se instaló, a nivel nacional, una comisión permanente de Canacintra. Desde hace dos meses estamos llevando el caso Bajío, pero las mesas han sido infructuosas porque siguen aumentando los costos.

“Estamos preocupados de que no se pueda llegar a un acuerdo y esto continúe. Nos afectaría a muchos”, apuntó el dirigente.

Falla la fórmula



“Las alzas afectan a toda la industria, no sólo al sector de la moda. Nos puede generar pérdidas muy pronto, van a aumentar los precios a los empleados, no sólo de los zapatos, sino de todos los bienes de consumo del país”, señaló.

Enfada a todo el gremio



“Esto ya superó cualquier expectativa y consideramos un abuso de la Comisión Federal de Electricidad”.



“No se justifica (el alza), lo único que va a generar es inflación. Nuestros clientes y compradores no nos están aceptando repercutir los aumentos en los precios y se está volviendo insostenible seguir con estos aumentos”, lamentó.

Prevén serios problemas



“Esto ya se salió de control y es inaceptable que a lo largo del año haya un incremento del 80% para el sector industrial”. acusó.

Analiza estado el problema



“Es extraño, no en todas las empresas está pasando, pero a quienes les ha pegado pierden competitividad porque los gastos de electricidad son parte de la cuota de fabricación en los gastos de un producto y en algunos tipos de industria es muy significativo, como los productores de acero y plástico”, dijo.

Solicitan apoyo de legisladores

Los empresarios del @ccel hacemos un llamado a los senadores por Guanajuato para que dentro de sus atribuciones intervengan para resolver el grave problema del incremento en las tarifas de la @CFEmx @WeraReynoso @malumicher @ErandiBermudez @AntaresVazAla — José Arturo Sánchez Castellanos (@JArturoCCEL) 15 de septiembre de 2018



“Se analizará con responsabilidad y sobre todo con mucha congruencia, siempre actuando para el beneficio de todos los mexicanos”, respondió Ángeles Ayala.

“Cuenta con mi compromiso para analizar a fondo el problema y las alternativas de solución”, tuiteó Beatriz Manrique.

“Me comprometo a que desde la máxima tribuna fijar postura e incidir para lograr su retroceso, estoy convencido que todos mis compañeros guanajuatenses también lo van a hacer”, escribió a su vez Emmanuel Reyes.

El industrial detalló que eldel incremento depende del tipo de proceso que lleve laEl pasado domingo am publicó que empresariosse quejaban de losde luz de los últimos cinco meses.Expresó que este nuevo precio es insostenible ante la inflación delque hay en el mercado, por lo que sectores como el automotriz, metal mecánico y la industria de transformación, podrían llegar a un punto crítico en su producción y rentabilidad si los aumentos continúan.Ante las medidas tomadas, los empresarios han estado en mesas de reunión con lapara presentar sus propuestas y peticiones.La principal solicitud que han hecho consiste en “echar para atrás” el aumento de tarifas, para ser competitivos en el mercado nacional e internacional.Con los precios que están pagando,no duda que algunas empresas pasen situaciones complicadas y, de, él pronostica inhibición en la inversión, repercusiones en la generación de empleos y la rentabilidad.Mientras que a largo plazo, consideró factible que haya industrias que queden fuera del mercado.En tantopresidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), se dijo preocupado y culpó al gobierno federal saliente de estas consecuencias.Explicó que el gobierno quiso cambiar la fórmula para cobrar, pero lo que logró fue perjudicar la economía del país.Por esta razón, a nivel nacional publicarán un desplegado este lunes donde los empresarios manifiesten su inconformidad ante el incremento.Indicó que, presidente del(CCE), analizará con más empresarios, la situación que están enfrentando:En el encuentro que se desarrollará el jueves en Ciudad de México se estudiará una fórmula ajustada para calcular el cobro de las tarifas eléctricas en una mesa de trabajo integrada por la Comisión Reguladora de Energía, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Energía.Dio a conocer que son más de 25 empresas las que se han acercado a la Cámara de Calzado para expresar su molestia y en búsqueda de apoyo.(CCEL), manifestó que no hay pretexto para el aumento y que de continuar así, muchas empresas se verán en serios problemas.Lamentó que en la medida que el incremento derive en otros de diversos insumos, se corre el riesgo de que la rentabilidad de las empresas disminuya y eventualmente cierren.comunicó que el área de infraestructura de dicha dependencia trabaja en un estudio para detectar qué provocó el alza en las tarifas.El documento será presentado la próxima semana y en su contenido se analiza por qué sólo algunas de las empresas han sufrido el incremento.Añadió que Gobierno del Estado puede gestionar ante la sección de la CFE que está en Guanajuato, pero dependerá de las partesno de ellos.A través de Twitter, José Arturo Sánchez Castellanos, hizo público su rechazo al aumento y exigió que sea frenado de inmediato.A esta petición, Antares Vázquez Alatorre, senadora de Morena por Guanajuato, respondió: “Lo que en el proyecto de Nación del nuevo gobierno se busca, es precisamente el rescate del sector energético para no frenar el desarrollo. En eso estamos”.El diputado federal por Morena, Miguel Ángel Chico Herrera, se comprometió a apoyar a que se revise y corrija el aumento en los costos, que ha dañado la economía de los empresarios.Los diputados federales por Guanajuato Ángeles Ayala (PAN), Beatriz Manrique Guevara (PVEM) y Emmanuel Reyes Carmona (PRD), reafirmaron su apoyo a los afectados y se sumaron a la búsqueda de una solución desde el Congreso.