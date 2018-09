Innovación para los viajeros

Hospedarse en espacios cómodos, céntricos y con atención de calidad, es siempre una de las premisas de los viajeros, y plataformas como Airbnb resultan útiles para quienes prefieren una casa cómoda que un hotel.Desde hace varios años, esta plataforma ha ofrecido hospedaje en distintos países y ciudades, e Irapuato no es la excepción, pues tan sólo hace falta dar un clic para encontrar el mejor lugar para descansar en este destino turístico.Asimismo, trasladarse a menor precio y con mayores comodidades es una nueva opción para los viajeros gracias a la plataforma Bla Bla Car.

›› Un hospedaje que va de acuerdo con las necesidades

Desde hace 2 años, Jorge Gerardo Cayón Zuñiga vio una oportunidad de negocios en Airbnb, pues la familia de su esposa contaba con una casa disponible para rentar el espacio, y es un ingreso extra al que tiene en su profesión como arquitecto valuador.Jorge conoció esta plataforma hace 10 años, pues junto a sus amigos de la universidad planeaba un viaje y en ella encontró opciones de hospedaje que se acomodaban a sus necesidades.Actualmente maneja dos opciones de hospedaje en Airbnb, Carmelita´s House y Carmelita´s Top Floor, ubicada en la colonia Las Reynas, que es tranquila, con fácil acceso a la zona centro y zona de plazas comerciales, y que ofrece los mejores servicios.“Empezamos por la oportunidad que se vio, mi suegra tenía una propiedad que por su configuración no se podría rentar tan fácil, la casa de arriba es independiente, que también es un problema porque no calificaba para vender con créditos comunes, entonces decidimos participar en la plataforma”, refirió.Jorge tiene la categoría de Superhost, que se otorga por tener gran número de calificaciones positiva en la plataforma, lo que logró al hacer buena mancuerna con su suegra, la señora Carmelita, que es una gran anfitriona.Las ganancias de este negocio, que pide requisitos básicos para el alojamiento, se dividen entre Jorge y la señora Carmelita, que son co-anfitriones y que están comprometidos en dar el mejor servicio a sus huéspedes y sobre todo, calidad en su trato.“Le ayudo a revisar que huésped quiere reservar, que sea alguien con reputación y tenga buenos criterios básicos, mi suegra se encarga de tener el espacio limpio, ella era ama de casa y para ella es un orgullo este proyecto, tiene la casa como si fuera un hotel, atiende muy bien”, refirió.Los clientes que han recibido en los últimos años, han sido en grupos de máximo 5 y 6 personas por alojamiento, sobre todo personas que visitan la ciudad para acudir a fiesta los fines de semana, gente de otros países como Estados Unidos, que acuden a convenciones, así como personas que vienen a Irapuato a hacerse cirugías plásticas y buscan un espacio cómodo para recuperarse.“Hay gente que quiere conocer Guanajuato capital, pero encuentra saturado y vienen a hospedarse aquí, es el tipo de huéspedes que recibimos”, enfatizó.Jorge indicó que este tipo de negocios está más enfocado a personas que cuentan ya con un inmueble propio, pues no sería fácil recuperar una inversión destinada a comprar una casa para este tipo de plataformas, sin embargo, recomendó este negocio.

›› Viajes cómodos y baratos con sólo elegir ciudad y fecha

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Otra de las plataformas digitales que ofrece comodidad en viajes es Bla Bla Car, en la que se puede viajar a menor precio y con mayores comodidades que en un transporte de pasajeros convencional.Para utilizar esta aplicación móvil de servicios, sólo basta buscar el viaje eligiendo la ciudad de salida y de llegada, así como la fecha en que se hará el viaje.Después, el usuario debe reservar en línea para confirmar su asiento en algún vehículo disponible y una vez cumplido este paso, quien contrata el servicio recibirá el número de celular de conductor.Finalmente, la persona que contrató el servicio debe acudir a un punto de encuentro a la hora acordada con el conductor, y abonar la aportación que le corresponde por los gastos en efectivo durante el viaje.Arturo Gerardo Buenrostro Aceves es una de las muchas personas que ha contratado los servicios de Bla Bla Car, los cuales conoció a través de uno de sus amigos, que cada mes visita a su novia en Guadalajara y requiere de un transporte que le ayuda a reducir gastos.“Cuando fui a un concierto en la Ciudad de México, por ahorrarme gastos bajé la aplicación y la verdad es que funciona bastante bien, se me hace muy confiable porque te pide varios datos como que subas tu identificación oficial y te la validan, como cada dato que van solicitando”, dijo.Para Arturo es importante viajar con seguridad, y esta plataforma le ofreció confianza por tan sólo 230 pesos, pero sobre todo le gustó la comodidad, pues tomó el viaje en el centro de la Ciudad de México y el conductor lo llevó hasta su casa.“Los conductores también ponen sus condiciones, como si permiten que platiques con ellos durante el viaje, si puedes llevar mascotas, si puedes fumar o poner música, lo mejor de todo es que te ahorras mucho dinero, el precio del viaje se divide entre el cupo del vehículo”, refirió.Arturo recomendó ampliamente el servicio de Bla Bla Car, pues su experiencia fue totalmente confortable y a bajo precio.