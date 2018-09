En total abandono

“Ese parque ya tiene muchos años que lo dejaron de frecuentar, lo descuidaron y pues la verdad hasta miedo nos da pasar a veces por ahí para ir a la carnicería porque está solo y a veces se juntan las pandillas ahí, entonces mejor rodeamos y nos vamos por otras calles” comentó María Dolores, vecina de la zona.

Está muy descuidado

“La resbaladilla tiene tiempo que la rompieron, pero también seguido andan dejando mucha basura, así no se puede disfrutar del parquecito”, mencionó Ramón Díaz, vecino de la zona.

“También no se usa porque no falta quien ande asaltando, a veces se queda muy solo por acá, y en un descuido pues ya te dejaron sin teléfono”, añadió Carmen Santos, vecina de Valle de Señora II.

Vecinos de Las Arboledas y de Valle de Señora II han decidido ya no usar los parques de las colonias porque el abandono y vandalismo en los mismos les hace tener miedo y sacarles la vuelta.En total abandono es como se encuentra el parque de la colonia Arboledas, los juegos que se encontraban ahí lo evidencian,e están todos oxidados e incluso algunos ya no cuentan con todas las piezas; la terracería está completamente abandonada y cuando llueve no se puede ni pasar por esa zona, pues hasta el adoquín está levantado y algunas partes quebradas.Las pocas bancas que quedan están partidas a la mitad, a unas sólo les quedan el tronco donde estuvieron colocadas la parte de las planchas, otras ya no tienen ni el tronco completo; y los barrotes que protegían la zona de áreas verdes también está tirada o bien ya no existen.Un parque en la colonia Valle de Señora II está en una situación de completo descuido, por lo que los niños no pueden hacer uso de él.Ubicado en la calle San Francisco de Asís, este parque presenta varios problemas para los vecinos, ya que entre el mal estado de la resbaladilla y con basura constantemente regada en el lugar, los padres de familia prefieren no dejar a sus hijos usarlo.La resbaladilla del parque es la que se encuentra en el peor estado, varios graffitis en el exterior, y al interior de la misma, un hoyo que evita que los niños de la colonia puedan deslizarse.De acuerdo con los vecinos, el parque lleva ya varios meses en mal estado, además de que constantemente tienen que lidiar con bolsas de basura que son dejadas en el lugar.Además mencionaron que hace falta mayor vigilancia en la colonia, ya que consideran que la inseguridad es un problema grave, especialmente por las noches.