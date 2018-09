“Cuando llego en la noche no se alcanza a ver nada y como me bajo del camión por ahí tengo que rodearle un poquito más porque se ve todo apagado y uno se expone porque mucho porque tampoco hay mucha vigilancia en el parque” comentó una habitante afectada. “Yo vivo más al fondo y como casi no paso por aquí en las noches sólo se que algunas lámparas están apagadas y eso porque mi nieta es la que me platica” comentó la señora Juana.

Los problemas con el alumbrado en las instalaciones del parque que se encuentra entre las calles Libertadores de México y Plan de Guadalupe, en la colonia Libertad, preocupa a sus habitantes dado que la seguridad no es muy buena.De acuerdo a la información de vecinos, las fallas con las lámparas que están en el parque ya tienen vario tiempo con este problema, y aunque han hecho varios reportes para que las vayan a reparar, muchas siguen con luz demasiado tenue y no alumbran como tiene que ser.Los afectados explicaron que por las noches se la tienen que "rifar” los que tienen pasan por ahí, ya que el parque se queda a oscuras y como queda cerca de una parada de camiones, varios habitantes que bajan del transporte no tienen opción.Colonos comentaron que la única lámpara que esta encendida por las noches es la que esta a las afueras del templo, mientras todas las demás se encuentran apagadas durante la noche.Por ello, habitantes de la colonia piden a las autoridades que, aunque no instalen alumbrado de Led o instalen equipo nuevo, se reparen las lámparas afectadas.