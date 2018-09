Pide Omar Fayad diálogo a diputados para resolver conflicto en Congreso local

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, pidió ‘concertación política y comunicación’ a los diputados locales a fin de destrabar el conflicto por la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local.

Sin descartarse como interlocutor para que se disuelva el conflicto, el mandatario hidalguense puntualizó que “si existe alguna controversia, se puede dirimir a través de la ley”, aunque consideró el diálogo como la mejor vía.

Después del desfile cívico y militar, con motivo del aniversario 208 de la Independencia de México, el gobernador indicó que no ha realizado ningún pronunciamiento en torno a la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso local.

Esto, al argumentar que “es una disputa (…) en la que el ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver”; sin embargo, opinó que “el Congreso sabrá sacar adelante sus disputas con diálogo", pero, “si no es suficiente, existen las leyes y esto puede sacar adelante cualquier cosa".

Al ser cuestionado sobre si la figura del gobernador podría ser mediador del conflicto en el Poder Legislativo, Omar Fayad dijo que estará “atento, mano extendida y brazos abiertos”.

“Jamás rechazaré al diálogo ni la concertación, siempre estaré dispuesto y si ellos (los diputados) consideraran que de algo sirve la participación del gobernador, lo haría con mucho gusto, pero yo sé que ellos van a salir adelante".

Asimismo, enunció que tanto Pérez Perusquía como Veras Godoy “están platicando, están dialogando; son momentos complejos y así tenemos que comprenderlos, pero tampoco creo que ha pasado nada que ponga en riesgo absolutamente nada”.

ENCOMIENDAN A RICARDO BAPTISTA PARA FIESTAS PATRIAS

Por su parte, el diputado local de Morena, Ricardo Baptista González, quien representó al Poder Legislativo en las festividades patrias, señaló que “ante crisis que se vive en el Congreso” fue encomendado para asistir a los eventos patrios.

En entrevista, dijo que su representación en las celebraciones patrias, fue un acuerdo entre los diputados del PRI y Morena, para que “no aparecieran Perusquía o Humberto porque hay una verdadera crisis, fue una decisión consensuada para que a estos actos cívicos con tal envergadura no se trasladara ninguna diferencia”, indicó.

REUNIÓN CON SENADORES, DIPUTADOS FEDERALES Y LOCALES

En tanto, el titular del Poder Ejecutivo, Omar Fayad, recordó que buscará reunirse con los senadores de Hidalgo electos, así como con los diputados federales y locales.

No obstante, no especificó una fecha, tras manifestar que los integrantes del Poder Legislativo primero tienen que resolver “la disputa interna, después me reúno con ellos”.

Respecto a los senadores, pronunció que tendrá acercamiento tanto con los de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como con los del Partido Revolucionaria Institucional (PRI).

"Cuando me vean dirigirme a los senadores de Morena les diré ‘mis senadores’, porque no tengo ningún empacho en reconocerlos y sumarnos juntos al trabajo por Hidalgo".

“NO HABRÁ DIPUTAS CON EL GOBERNADOR”

Respecto a las pláticas con la actual Legislatura, Fayad Meneses dijo que será cuando “los diputados locales lo consideren”.

Detalló que se reunirá con los legisladores “de todos los partidos, porque ellos finalmente van a discutir el prepuestos de Hidalgo”.

“No habrá diputas con el gobernador y cuando ellos dicen o cuando ellos señalan que habrá un trabajo coordinado, obviamente yo les tomó la palabra”.

Asimismo, reiteró que “hay leyes”, por lo que “si existe alguna controversia, se puede dirimir a través de la ley”.

Sin embargo, consideró que el conflicto en el Congreso cesará “a través del diálogo, de la concertación política y de la comunicación”, finalizó.