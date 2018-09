Se quedan sin alumbrado desde hace una semana e ignoran sus denuncias

"Deberían hacer un recorrido para que sepan donde no hay luz, porque no puede ser que se esperen a que les avisen. Que se vea que están trabajando", pidió Diego Solís, habitante de la calle Guillermo Prieto.

Sin respuesta



"Aquí es parte del Centro y las autoridades no tienen la curiosidad de observar que no tenemos luz.

Pensé en ir el lunes a las oficinas a preguntar qué está pasando, porque no sabemos a qué se deba, si es negligencia o qué", comentó.

Fallas en nuevas luminarias



"Antes sabíamos que iban a prender, pero ahora ya ni eso. La calle está muy oscura y ya llegaron los días donde hay mucha inseguridad y mejor las personas evitan esta calle", platicó.

¡Les roban hasta los focos!



"¡Uy, no!, aquí hay mucha inseguridad, si con luz está feo, ahora sin ella está peor. El viernes nos dejaron una bolsa negra, tratamos de saber qué era, pero se veía horrible, era como carbón y tenía muchos cabellos y estamos preocupados, porque la oscuridad se presta para todo", señaló.

Piden más seguridad



"Yo le pido a mi familia que siempre tenga la puerta cerrada, porque no hay luz y fácilmente se pueden meter, a parte no hay policías ni alguien que nos auxilie en caso de necesitarlo", sostuvo.

Desde hace cuatro días vecinos de San Juan de Dios están sin luz y temen ser víctimas de la inseguridad que impera en la zona. A pesar que han llamado a Alumbrado Público no han obtenido respuesta a su petición.Vecinos piden a las autoridades poner mayor atención en las zonas y arreglar la situación.El hombre relató que desde la semana pasada han tratado de comunicarse con Alumbrado Público, pero ha sido en vano.Platicó que las lámparas las colocaron en 2017, como parte de los arreglos del Jardín, pero en lo que va de este año han fallado durante una semana en tres ocasiones diferentes.Otro vecino, Antonio Navarro, expuso que al inicio las luminarias prendían a las 7 de la noche, pero paulatinamente comenzaron a funcionar más noche, cerca de las 9 de la noche.Juana Flores, agregó que uno de sus hijos, con el fin de iluminar un poco el exterior de la casa colocó unos focos, pero más tarde fueron robados.Aseguró que esta situación ha mermado la tranquilidad de las familias, porque apenas comienza a oscurecer y todos se resguardan, para evitar ser víctimas de la delincuencia de la zona.Con ellos, Carlos Rivas pidió que el municipio les ayude, para que la calle no se acreciente la inseguridad.Como sus vecinos añadió que ha intentado reportar la falta del servicio, pero no han acudido a repararlo.