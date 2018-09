TODOS ESTÁN LEYENDO AHORA:





Se busca desmantelar a unaexprés que aparentementey son señalados como los responsables de privar de la libertad a jóvenes en las delegaciones Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpa; para intimidar a sus víctimasEste tipo de delincuentes se han especializado enen las demarcaciones mencionadas y en todo México.Una vez que identifican a las víctimas con la habitación asignada, éstaspara no hacerles daño.El hecho más reciente se registró el martes pasado en el motel Villas de las Torres, ubicado sobre la calle Andrés Molina Enríquez de la colonia San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa, donde. A las cuatro personas, el supuesto Cártel de Tláhuac les dijo que si salían, las iban a matar.Según la carpeta de investigación en poder de la Fiscalía Antisecuestro (FAS) de la procuraduría capitalina,que rentaron la habitación 106.A las dos parejas; sin embargo,a través de su teléfono celular, pues los administradores del motel Villa Las Torres no los apoyó, mientras quecon el argumento de que no querían conflictos con la ley en este país.Cuando se presentaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, las víctimas confirmaron que, aparentemente,ya que afuera de su habitación y del hotel no había personas armadas, por lo que decidieron proceder legalmente, y tambiénSin embargo, los trabajadores dijeron desconocer los hechos y que s. Al respecto, se dio a conocer que las llamadas del presunto secuestro se realizaron desde el interior del Reclusorio Oriente.Ahí, a decir de las primeras indagatorias, opera una banda que se dedica a realizar “secuestros virtuales” y extorsión, pues el mismo número es indagado desde febrero de 2017 y aunque aún no hay ningún detenido ni se ha identificado al o los presuntos responsables, ya se ha detectado el modus operandi.