Los presidentes y el Grito de Independencia

Ciudad de México.- Una de las ceremonias más importantes durante las celebraciones de la independencia nacional, es el Grito desde Palacio Nacional que los presidentes en turno encabezan.Las diferencias de personalidad, estilo de gobernar y de conducirse de los Presidentes de México, es tan notoria que se ven hasta en la manera como dan el Grito de Independencia.Por eso, a continuación te presentamos algunas de sus características.Solía dar el Grito de manera sobria, sin levantar la voz.Independencia con algún sobrenombre, por ejemplo: A Hidalgo lo llamaba el "Padre de la Patria"; a Morelos, el Siervo de la Nación y a Guerrero, el Consumador de la Independencia. E incluso entre las porras mencionaba a Benito Juárez, Benemérito de las Américas.Sin duda, uno de los Gritos más emocionantes que protagonizó el ex presidente fue el de 1982. Una vez terminadas las proclamaciones correspondientes, terminó con las emotivas palabras: “Viva nuestra soberanía. Viva nuestra autodeterminación. Vivan nuestras libertades. México ha vivido, México vive, México vivirá".Aunque era de los más sobrios en su manera de alentar, también es el presidente que incluía personajes históricos que no habían participado en el movimiento de Independencia. Aclamaba a guras como, los Niños GHéroes, Juárez o Zapata.Antes de comenzar con las proclamas, hacía sonar la Campana de Morelos, forma que no se había visto antes. Además de ser de los presidentes que más alzaba la voz durante la ceremonia.En el último año de su sexenio, rompió la tradición de celebrar el Grito de Independencia en el Palacio Nacional, para darlo en el pueblo de Dolores, Guanajuato, exactamente en la Parroquia de Dolores. Esta decisión se tomó debido a que en el año 2006, simpatizantes de López Obrador, se encontraban haciendo un protesta en la plancha del Zócalo capitalino. Como dato curioso, ha sido el único presidente en incluir a Leona Vicario entre sus arengas.El ex presidente tuvo la fortuna de emitir uno de los Gritos más importantes en las últimas décadas, el del Bicentenario de la Independencia.A pesar de no tener un estilo o arenga que lo caracterice, en la ceremonia del Grito del 2017, la escolta encargada de enarbolar la bandera nacional fue integrada por cadetes mujeres de la Heroica Escuela Naval Militar, siendo ésta la primera vez que sucedía.