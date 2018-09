Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Autoridades de San Juan Jaltepec, perteneciente al municipio de, denunciaron que una epidemia de dengue hemorrágico ataca a la población desde principios de agosto y ya mató a tres personas, entre ellos un menor de nueve años de edad.En un oficio dirigido a Said Vásquez Valle, coordinador de jurisdicciones sanitarias en Oaxaca, Benito Martínez Bautista y Ramón Ángel Molina, agente municipal y presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Jaltepec, respectivamente, informaron de la situación que ha afectado a 150 habitantes, de las cuales 90 fueron canalizados al Hospital de María Lombardo, pero que han fallecido un total de tres personas.De acuerdo a las autoridades, las personas que ya fallecieron por posible cuadro deson Edvin Israel Valentín Cipriano, de 9 años; Miguel Pazos Maldonado, de 47 años, y Apolinar Soledad Severiano, de 28 años.Aseguraron que el médico del centro de salud de la comunidad, Irving Eloy González, ya solicitó medicamentos especiales para atender la enfermedad pero hasta la fecha no se lo han proporcionado.Denunciaron el mal trato y discriminación del personal del hospital de María Lombardo a los pacientes, además que el lugar está saturado y los enfermos están siendo atendidos en el piso.Ante la emergencia que vive, las autoridades exigieron al Gobierno del estado y a los Servicios de Salud de Oaxaca una brigada médica para que atienda a los pacientes en la comunidad y que se cuenten con los medicamentos necesarios para atender la situación, además de abastecer con medicamentos la clínica del pueblo.También solicitaron 250 despensas para el mismo número de familias que por la misma situación tan crítica, no han podido trabajar por atender a sus enfermos; asimismo, una atención integral de calidez para los enfermos en los centros de salud y el hospital de María Lombardo.Por su parte la organización Ciarena se sumó a la exigencia e hizo un llamado para que se atienda la emergencia lo más pronto posible.Sigue leyendo: