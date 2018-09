'Posiblemente no se pueda cumplir con propuestas de campaña': AMLO

Durante su gira de agradecimiento en Tepic, Nayarit, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que “el país está atravesando una situación económica y social muy difícil” y “posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando”.

Pero aclaró, “sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña, ese es el piso, y de ahí para arriba, hasta donde nos alcance el presupuesto que es dinero de todo el pueblo y que se va a manejar con honradez”.

Durante una entrevista con los medios de comunicación, AMLO se justificó. “Es que son muchas las demandas“. Además, insistió en que llevará realizará todos los compromisos a los que se comprometió y agregó que el país “lleva 30 años en bancarrota”.

“De lo que ofrecimos y vamos a cumplir: que no van a aumentar los impuestos en términos reales ni van a haber impuestos nuevos”, declaró.

“No va a aumentar el precio de las gasolinas, el gas y la luz, no va a haber gasolinazos”, señaló Obrador.

“(A mediados del sexenio) vamos a bajar considerablemente el precio de las gasolinas”, sentenció.

“No se va a pedir prestado, no se va a seguir endeudando al país, vamos a invertir a gastar sólo lo que ingrese a la hacienda pública”, enfatizó.

Comenzó la reunión del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador ( @lopezobrador_ ) con el gobernador de #Nayarit @aegnayarit pic.twitter.com/7EZxpJNA0G — Irving (@IrvingPineda) September 16, 2018

“Vamos a respetar la autonomía del Banco de México para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya devaluación, que no haya inflación, que si se dan esos fenómenos no va a ser por culpa del presidente de la República sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República”, señaló.