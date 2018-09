***

Sirva este espacio para aclarar que Flor Ivonne Hernández no trabaja para esta casa periodística como se ha manifestado entre el gremio y el sector público, sino en la Dirección de Noticias de Radio y Televisión de Hidalgo. Se desconoce con qué fin se presenta como reportera de AM Hidalgo donde, por el momento no hay vacantes, pero con toda atención se reciben solicitudes, más si se trata de gente valiosa. Hasta ahora no ha llegado petición alguna de esta persona.

***

Las manifestaciones de padres de familia para reclamar la falta de profesores están a la orden del día en varias regiones de la entidad sin que hasta el momento la SEP Hidalgo ofrezca soluciones definitivas. La institución está más enfocada en abrir espacios de entrevista para un diputado local verde, blanco y rojo que en resolver que los y las niñas tenga garantizado su plan de estudios.

***

La diputada local de Morena, Lucero Ambrosio Cruz declinó la invitación a una ceremonia que llevó a cabo el Gobierno estatal en el Mercado Municipal Morelos de Ixmiquilpan, pero al parecer mandó representante ya que un familiar llamado Mayn Cruz se presentó en el lugar para lanzar consignas. Los locatarios al darse cuenta de que no pertenecía a su gremio decidieron sacarlo.

***

Quizá la frase “ahora sí se voló la barda” no sea la más adecuada, pero cómo expresar la puntada de la diputada priista, María Luisa Pérez Perusquía que mandó colocar rejas al pie de la escalera que conduce al cuarto piso de la Torre Legislativa, donde radica la sede de la presidencia de la Junta de Gobierno que ¿disputa o comparte? con el morenista, Humberto Augusto Veras.

***

A tres semanas de haber iniciado su proceso de mudanza, la Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo no ha completado ese asunto y se encuentra totalmente dispersa, ya que la Secretaría de Desarrollo Económico todavía no desaloja por completo las instalaciones del Centro Minero de la capital estatal, lo que ha provocado que sus compañeros de administración sigan errantes.

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.