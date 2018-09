Bitcoin 1.0

Hoy para enviar dinero de una ubicación a otra tiene que ser por medio de una aplicación de una institución financiera y dentro de un horario específico. Con Bitcoin vamos a poder enviar dinero por Whatsapp o Skype igual que hoy podemos enviar un contacto, nuestra ubicación o un archivo anexo.

– Antonio Yebra



1) Desde Bitcoin hasta ICOS

Éste tema me gusta mucho porque es algo que yo he aprendido cuando platico sobre el mundo de las criptomonedas. Yo fui maestro muchos años y mis clases nunca fueron un ‘apunta lo que está en el pizarrón’ siempre fueron un ‘vamos a tener un debate y vamos a aprender juntos’ Definitivamente aprende uno más como maestro que como alumno y todavía más si el alumno te exige y debate sobre el tema. Terminas la clase lleno de energía, lleno de conocimiento y con ganas de aprender más. Uufff me encanta.



En mi afán de transmitir y explicar adecuadamente a los nuevos cripto inversionistas sobre el mundo de Bitcoin y Altcoins he desarrollado una clasificación personal sobre las criptomonedas. ¿Cuál es el fin de ello? Al igual que cuando era maestro, el fin es poder compartir la mayor cantidad de conocimiento sin confundir al oyente, ponernos al mismo nivel y así iniciar un pequeño debate que permita al nuevo inversionista comprender los riesgos de invertir en el mundo de las criptos. No es lo mismo invertir en Bitcoin que en una ICO. Para ello desarrollé una clasificación de 5 niveles de las criptomonedas.

En la clasificación voy desde el rey Bitcoin hasta ICOs (Initial Coin Offering por sus siglas en inglés). Los filtros para dicha clasificación son el tiempo que lleva la criptomoneda en el mercado, el volumen de venta/compra diaria, el número de ‘exchanges’ en donde se puede comprar/vender la cripto y el % del dominio de mercado. Nótese que no estoy tomando en cuenta si la criptomoneda entrega o no una solución real y ésta clasificación podría aplicar también para los ‘exchanges’. Ése es otro tema que veremos a futuro.

OK, here we go . . .



1.1) Nivel 1: Bitcoin

Con prácticamente 9 años en el mercado, obviamente disponible en todos los cripto exchanges del mundo, con un pedazo del pastel del mercado de las criptomonedas de 50%+ y un volumen diario de $3 mil millones de dólares Bitcoin es por mucho el rey y la inversión más segura en el mundo de las criptomonedas.



Bitcoin no entrega una solución real. Su característica más prominente es el poder enviar dinero a un bajo costo de manera inmediata y en cualquier momento de una persona a otra, pero la verdad sus competidores pueden hacerlo mucha más rápido y barato. Sin embargo, Bitcoin fue la primer criptomoneda en llegar y goza del posicionamiento en la mente de los inversionistas (desde individuos, gobierno e instituciones) y por eso es muy probable que se mantenga en primer lugar mucho tiempo y suponiendo que otra criptomoneda le quite el primer lugar en volumen de todas maneras Bitcoin va a seguir siendo, sin duda alguna, la inversión menos riesgosa. Bitcoin es un ‘must’ para el nuevo criptoinversionista.



1.2) Nivel 2:

En éste nivel encontramos criptomonedas que llevan en el mercado hasta 5 años. Son sólo 4 ó 5 criptomonedas. La suma de las mismas llega a un 30% del mercado, también se encuentran listadas en la mayoría de los exchanges (hay poco más de 200 exchanges en todo el mundo) y con un volumen diario de compra/venta de unos $2,500 millones de dólares (la suma de todas) diarios.

A pesar de que son relativamente conocidas realmente el riesgo de inversión aumenta, pero si alguna de ellas llega a subir exponencialmente podrían destronar a Bitcoin y eso significa mayor ganancia para los inversionistas. Yo sí recomiendo al nuevo inversionista invertir en ellas, pero no el 100% del capital de riesgo, sólo un porcentaje.



1.3) Nivel 3:

Aquí encontramos criptomonedas que llevan un par de años en el mercado y solamente las puedes comprar/vender en los exchanges más grandes del mundo. La mayoría de estas criptomonedas no se pueden comprar con dólares directamente, primero es necesario comprar Bitcoins y una vez adquirido entonces sí ya se pueden comprar las criptomonedas de nivel 3. De igual forma al venderlas no te dan Dólares, te dan la parte proporcional de Bitcoins.

Éstas definitivamente son de riesgo alto ya que su volumen diario no se compara con los dos niveles anteriores o en otras palabras pocas personas las compran y las venden y pocas personas (o criptoempresas) tienen el control de un alto % del total del circulante lo que conlleva a una posible manipulación del precio. En un día puede subir o bajar 30%. Sólo recomiendo invertir aquí si el perfil del inversionista es de alto riego y además invertir un % moderado del total del capital a arriesgar.



1.4) Nivel 4:

Bueno . . . aquí se pone interesante. Yo le llamo entrar al ‘deep web’ de las criptomonedas. Sólo los locos como yo invertimos aquí (lo que me consuela es que los que cambian al mundo son los locos). Pero la verdad es que éste nivel es de miedo. Las criptomonedas del nivel 4 sólo las encuentras en algunos ‘exchanges’, muy poca gente las compra y por ende el volumen diario es mínimo. En la gráfica de % de mercado apenas es perceptible su participación de mercado . . . en el mejor de los casos. Normalmente el valor de éstas criptmonedas es de $0.00003 USD cada una . . . más o menos. De igual forma la criptomoneda puede subir 150% o bajar 90% en un día.



El riesgo es que la probabilidad de perder es muy alta porque la criptmoneda podría desaparecer) al igual que los niveles antes mencionados pero la probabilidad es menor) pero de igual forma si el proyecto de éstas criptomonedas funciona entonces es como invertir en Bitcoin hace 4 años. Sólo se invierte aquí un reducido % del capital.



1.5) Nivel 5: ICOs

Initial Coin Offering, bueno, aquí es otro rollo. Aquí el cripto ya fue fecundada pero todavía no ha llegado a los ‘exchanges’. Es algo así como un bebe que todavía no nace. Aquí realmente se debe de investigar mucho demasiado sobre el proyecto de la ICO. ¿Quiénes dirigen la empresa? ¿El proyecto tiene futuro? ¿Para qué va a ser invertido el dinero? Y muchas muchas muchas otras preguntas. Hay páginas que se especializan en investigar las ICOs, pero la mayoría de estas páginas reciben dinero de las mismas ICOs para decir que son la mejor inversión y que el proyecto tiene futuro y mentiras así. Es necesario saber cuál página tiene información y evaluación fidedigna de las ICOs. Y aun así el riesgo es muy alto.

El perfil de la persona que invierte aquí es muy arriesgado y la recomendación es que sólo se invierta una parte mínima del capital. Yo he visto que la mayoría de los inversionistas arriesgan en una ICO, normalmente, entre 0.1 Etheruem y 1 Etherum (desde $20 a $200 USD).



Entonces basado en todo lo anterior ¿Cuál es tu perfil?

Lo importante, y ya he mencionado esto antes, es que se invierta únicamente lo que se está dispuesto a perder. Así uno duerme tranquilo.



El mundo de las ICOs es extenso y muy interesante. En mis siguientes artículos hablaremos de ello. Por mientras esperemos a ver qué sucede con Bitcoiny las Altcoins. Ya viene fin de año J

Por cierto, encontré un inforgráfico de la historia y trayectoria del Bitcoin.

https://www.bitcoin.com.mx/infografico-de-la-historia-y-trayectoria-de-bitcoin/

Está padre porque es diferente a todo lo demás que he visto sobre la historia del Bitcoin.

Antonio Yebra

[email protected]

‘Buy the Dip’



