El mayoriteo ya está en pleno

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La víspera anunció la realidad que imperaría. Ingenuos quienes dudaron: Morena, en el Congreso, se impondría por ser una mayoría absoluta.Y como no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue, el día trece de Septiembre reciente se realizó un singular debate en la Cámara de Diputados, para discutir y aprobar una minuta que enviada por el Senado, tenía ya casi nueve años “congelada”.A Pablo Gómez Álvarez, un comunista teórico y práctico, que lleva más de cuatro décadas pegado a la ubre presupuestal, le tocó romper el fuego y dirigir las maniobras.Vale la pena señalar que a Porfirio Muñoz Ledo le cayó de perlas la fecha, para no dirigir la sesión, ya que suponemos hubo de asistir a la ceremonia oficial para homenajear a los Niños Héroes.Luego el sitial le correspondió a la diputada Dolores Padierna, venida de una tribu perredista. Ahora ella y su consorte, René Bejarano (ya sabemos quién es), fieles a Andrés Manuel.Abierta la discusión varios oradores y oradoras, de los partidos no oficiales, pidieron hacer uso de la voz para plantear las propuestas de sus grupos a la minuta de remuneraciones o ley de salarios máximos.Vale anotar que ninguna fracción parlamentaria estuvo en desacuerdo con el cuerpo general del documento, pero usaron la tribuna a efecto de plantear alegatos formales, jurídicos o de estructura que perfeccionaran el cuerpo legal.Es de entender, por la simple lógica menor, que hay en la Cámara de Diputados actual gente experta, conocedora no solo de los procedimientos sino de la estructura jurídica. Pues los expertos, a su momento, hablaron y propusieron reformas y adiciones, se dijo que para mejorar la Minuta y evitar que en el futuro por falta de precisiones y claridad en la normativa, se propicien alegatos y hasta demandas que, se insistió, desde ahora se pueden evitar.Fue la sesión un auténtico diálogo de sordos ya que los proponentes planteaban sus razonamientos y la contraparte o sea Morena, dirigida por Pablo Gómez, hablaba para descalificar, no argumentar, engolosinar al pueblo con promesas aunque no escuchara puesto que el canal del Congreso tiene pálida o escasa audiencia.Este personaje, por ahora, debió sentirse el ombligo del parlamentarismo, con todo dominado y más cuando la priísta Dulce María Sauri Riancho, ex gobernador de Yucatán, lo colmó de elogios que seguramente llenaron de ego la alforja del manejador morenista.Aquí vale la pena inquirir por algo que late en el fondo de esta historia: ¿de dónde procedió o vino la minuta que se puso a dormir el sueño de los justos?. Del Senado. Es entonces para meditar la razón por la que en esa instancia, priístas, panistas, perredistas y otros istas que ya estaban allí, la dejaron pasar como si no requiriera el perfeccionamiento que ahora proponen.Y a mayor abundamiento histórico y en justicia crítica, el pueblo, ustedes y yo, debemos saber los motivos por los cuales se le mandó congelar. ¿Fueron políticos, sociales, de conveniencia o simple y llanamente pereza?.Ahora se rasgan las vestiduras y, lógico, se colocan en el papel de víctimas, que lo son de una mayoría que ya comenzó a ser aplanadora. Ayer y hoy, la cerrazón quitándole sustento a la auténtica democracia.Frustrados los comparecientes, volvemos a la sesión del 13, exaltada la supremacía,se pasó a una votación totalitaria y totalizadora, en la que los apabullados minoristas, incluido panismo y por supuesto el PRI, con una fracción sin el menor brillo y con el empalago torpe de Dulce María, dijeron sí a la ley, pero no a la cerrazón de los morenistas.Los resultados fueron que pasa al Senado de la República en donde, es entendible, va a ocurrir otro tanto. Mario Delgado, líder de la bancada lopezobradorista, quien dijo hace días que de la reforma educativa “no quedará ni una coma”, feliz apapachando a su peón de estribo.Este procedimiento no es nuevo, tiene de vigencia en nuestro País ya años y más años, sólo que ahora no es el PRI quien lo aplica sino la mayoría que lo sustituyó.Lo ocurrido en esta sesión, que nos permitió hacer una especie de crónica nada perversa, porque la perversión está intrínseca, en los procedimientos totalitarios, que lo mismo se ven en Cuba que en la Venezuela actual, esto, repito, que ha ocurrido les quitará la venda de los ojos a quienes, ingenuamente, creen que es un nuevo estilo de democracia consultar, en todo y para todo al pueblo. ¿Sí? Pero ya se ve que a una ciudadanía degradada o sea manipulada por las dádivas que ,dicen, ya vienen, votará siempre por “lo que diga mi dedito”.Muy pronto se advirtió que ahora entramos de nuevo al gobierno de una sola persona.Y ustedes y yo, ciudadanos de a pie, pero al fin y al cabo mexicanos, nos hemos de preguntar si la oposición, de todos los colores, la de verdad, ¿va a meterse en un silencio sepulcral para rumiar su frustración?Debieran, esos grupos, crear una conciencia crítica, ir, ahora sí, con los votantes y plantear una estrategia de respuesta. Temo, lo planteo con preocupación, que cuando a los perdedores frente al mayoriteo irreflexivo les digan que ilustren respecto a esto que, como preludio de lo que viene, ocurrió, digan: “Allí está el Diario de los Debates, léanlo, para que se concienticen”. Refugiarse en esa recomendación será como tirar la toalla y dar la espalda a quienes votaron por ellos y sus partidos.La lucha política ya está en pleno. Y no es miel sobre hojuelas.