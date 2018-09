La noche del Grito de Dolores

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Continúo relatando las vicisitudes padecidas por nuestros antecesores para lograr, como símbolo, ese ‘Grito de Dolores’, la herencia que se da en la Patria y Libertad que gozamos, pese a tantos infortunios actuales. El licenciado Benito Juárez, Presidente de la Republica celebró el ‘Grito de Dolores’ en la hacienda de Prediceña en el estado de Durango, huyendo por la invasión francesa. Don Porfirio Díaz, el año de 1896, para esta celebración ordenó que el esquilón de San José’ –conocido como Campana de Dolores-, con el que el señor cura Don Miguel Hidalgo arengó a la multitud en la Parroquia de Dolores la mañana del 16 de septiembre de 1810, fuera trasladado a la ciudad de México y colocado sobre el balcón central del Palacio Nacional, lugar donde tradicionalmente los presidentes de la república enarbolan la Bandera Nacional y saludan reverentes a los héroes que se sacrificaron para enraizar a nuestra patria, base de nuestra Identidad Nacional. En 1910, al celebrarse los 100 años de ese ‘Grito de Dolores’, no escatimó recursos económicos para conmemorarlo. El 15 de septiembre la celebración inició temprano con espectáculos públicos como funciones de teatro, corridas de toros y entrega de juguetes y despensas en el centro de la ciudad de México. A las nueve de la mañana se inició el ‘Gran Desfile Histórico’ en el cual se representaron tres épocas de la historia de México: ‘La Conquista’, ‘La dominación española’ y la ‘Guerra de la Consumación de la Independencia’. En la noche, los juegos pirotécnicos iluminaron las principales plazas de las ciudades del país y se encendieron cientos bombillas en los edificios públicos más importantes de la capital. A las once de la noche se entonó el ‘Himno Nacional’ y el presidente Don Porfirio Díaz hizo repicar la ‘Campana de Dolores’ y dio ‘el Grito’.En 1949 el Presidente General Lázaro Cárdenas se trasladó a la ciudad de Dolores Hidalgo para dar ‘el Grito’, costumbre que se generalizó y todos los presidentes de la república, exceptuando al Licenciado Ernesto Zedillo, una vez en su mandato, cuando menos, encabezan esa celebración en la llamada ‘Cuna de la Independencia Nacional’. Antes de las Olimpiadas y el bullidor movimiento estudiantil, el 15 de septiembre de 1968 se realizaron dos ‘gritos’ simultáneos: en Palacio Nacional el Presidente Gustav Díaz Ordaz recordó a los Héroes de la Independencia, mientras que, en la Ciudad Universitaria el profesor Heberto Castillo presidió otra ceremonia ante miles de estudiantes con un fogoso discurso; la consecuencia, tres días después el ejército ocupó el Campus Universitario con miles de soldados y carros de asalto. El año de 2006 luego de resultar vencedor en las elecciones presidenciales el candidato del PAN, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador manifestó su inconformidad por los resultados obtenidos a través de varias movilizaciones mediante un movimiento que tituló ‘resistencia’ autonombrándose como presidente legítimo de la República Mexicana. Desde ese año organizó un grito con sus discursos de inconformidad hacia los gobiernos de la república, primero en contra de Felipe Calderón y después en contra de Enrique Peña Nieto. El año de 2008 el ‘Grito’ se cubrió de luto cuando, en la ciudad de Morelia la multitud reunida para la celebración de esa ceremonia, fue atacada por terroristas que detonaron dos grandes ‘fragmentaciones’ las que provocaron la muerte de ocho personas y dejaron decenas de heridos; según informes oficiales el atentado fue atribuido a criminales ligados al narcotráfico. En 2107 el ‘Grito’ lo celebró Andrés Manuel López Obrador en Chiapas, en la ‘Plaza de la Reforma: - ‘Vengo a dar el Grito de Independencia porque lo que va a haber hoy por la noche, todo es hipocresía, ¿Cómo va a decir que Viva la Independencia ese ‘traidorzuelo’ (o triadorzuelo, SIC) de Peña Nieto? Es cosa nada más de recordar lo que decía el General Lázaro Cárdenas del Río: el que entrega los Recursos Naturales a los extranjeros es un traidor a la patria. Y continuó resumiendo: …Viva Juárez, Viva Madero, abajo el gobierno corrupto, entreguista y represivo de Peña Nieto. No a la privatización del Petróleo, no al aumento de impuestos. Vivan los maestros. Viva Morena. Viva Tabasco. Viva Chiapas. Viva México.Este trabajo de historia recopilado por la As. de cronistas del estado de Guanajuato a la que pertenezco, señalamos lo siguiente: ‘Como cronistas tenemos que trabajar para nuestros municipios, para que los conocimientos históricos no pierdan la esencia de lo que se quiere recordar, y que la celebración se enfoque a lo sucedido en aquel momento en que los gobernantes dejen de aprovecharlo para sus intereses políticos, o que dejen de incluir a personajes que no corresponden al momento que se está conmemorando. Conocer el pasado de un pueblo es entrar en el alma del mismo’.Un punto negativo y negro para la historia de Irapuato: la confrontación dada entre las autoridades municipales y un gran sector de empresarios de Irapuato. En ella no hay ganador; todos salimos perdiendo. Esperamos reflexión y conciliación.En mi próximo artículo comentaré un poco sobre la historia de las celebraciones del’ Grito de Dolores en esta ciudad, y como adelanto comento lo siguiente: en el año de 1963, siendo Presidente Municipal Don José Tomé, y luego de haber terminado mi carrera de arquitecto y haber trabajado un tiempo en Centroamérica, me invitó a la conmemoración del Grito de Dolores en el edificio de nuestra presidencia municipal. Ceremonia sencilla y tranquila; Don Pepe Tomé enarboló la Bandera Nacional en la puerta principal de ese edificio la que se abre al Jardín Hidalgo -o principal-, y en la que había una calle de por medio; sobre una basa de escalones de cantera y sin balaustrada al frente, como anteriormente existía, realizó ese acto ante cientos de personas que, luego de la celebración, se regresaron a sus casas. Atrás de Don Pepe Tomé, se encontraban varios matrimonios amigos entre los que recuerdo: en primer lugar, su señora esposa, la señora Graciela Elías de Tomé, a un lado y atrás los matrimonios Aceves Alfaro, Hernández Araujo, Hernández Peña, Velasco Chico Göerne, Díaz de León Farfán, Cázares Rodríguez, algunos más y yo. Termino y continuo en el próximo artículo. Acepto comentarios constructivos sobre este trabajo.