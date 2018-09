La Olla: Tijera a los salarios

Ahorros y riesgos

En Guanajuato nadie habla del recorte salarial a la alta burocracia, pero tendrán que hacerlo pronto.Les guste o no, o incluso si es realmente conveniente o no, el hecho es que así será pues la semana que termina el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que prohíbe que cualquiera de ellos gane más que el Presidente de la República.Y si nos atenemos a que Andrés Manuel López Obrador ya anunció que su salario será del 40% del actual, o sea de 108 mil pesos mensuales, pues la tijera tendrá que venir en cascada y será dolorosa.En Guanajuato el Gobernador del Estado tiene un salario mensual neto de $150,863. Hay Secretarios de Estado nivel 20 de $127,282, lo mismo que el Procurador General de Justicia y Magistrados. Le siguen otros Secretarios de Estado pero de nivel 19 y Directores Generales, con $103,562. Así lo reporta el tabulador publicado en la página de internet de Gobierno Estatal actualizado a julio 2018.En el Congreso del Estado también deberán “sacrificarse”. Hoy cada uno de los 36 legisladores locales tienen una percepción neta mensual de $116,847. Y le sigue el Secretario General y el Auditor General del Estado con $104,272 netos. Los Directores Generales nivel 17 están en $82,985 neto mensual.Los legisladores de Guanajuato sí que están en los más cotizados del País, según el reporte del IMCO.A los ojos de los ciudadanos su retiro de más de un millón de pesos no se justifica. Por más que expliquen que es un fondo de ahorro al que aportaron en partes iguales ellos y el Legislativo durante los tres años, además de sus prestaciones de ley como aguinaldo y prima vacacional, no se entiende.En total hay que erogar 46 millones de pesos para el finiquito de los 36 diputados. Si lo comparamos con el presupuesto que ejercen otras dependencias públicas, pues sí es alguito. Ese monto representa igual que lo que asignado este año a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y más que el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato o el Instituto de la Juventud Guanajuatense.Entre los alcaldes también hay salarios de chile, mole y pozole, varios por encima de las recomendaciones que el Congreso del Estado les hace y que les vale. Ahí está el emblemático ejemplo del Ayuntamiento de Silao donde van y vienen trienios y mantienen sus privilegios. El ingreso del Alcalde supera los 150 mil pesos mensuales. El electo, Toño Trejo, prometió que ahora sí los bajarán.La complicación no se reduce a que esos servidores públicos que ganan más que lo que ganaría el Presidente de México se bajen el sueldo, y punto, no es tan simple, eso obligará una revisión general de las remuneración de los servidores públicos donde los rangos medios también serían perjudicados, de lo contrario sus ingresos actuales quedarían casi a la par que los de los rangos superiores, ilógico.El argumento de AMLO es un principio de austeridad y generar ahorros para la inversión productiva.Nadie puede alegar ir en contra de un gobierno que cueste menos y que sirva más. Hay privilegios de la burocracia que no deben de ser, sin duda, pero ¡ojo!, cuidado, los servidores públicos deben tener ingresos que hagan esas plazas competitivas, atractivas para que los mejores profesionistas las ocupen.Que los funcionarios de todos los niveles ganen lo justo, y lo más importante es que lo desquiten.No creo que la mayoría de los ciudadanos estén preocupados por el salario del Alcalde de León (antes bien para algunos debiera ganar más que los diputados), pero sí todos lo estamos por sus resultados.¿Cuánto ahorro podría representar ese recorte de salarios en todo Guanajuato?, no lo sabemos.A nivel Federal, Estatal y Municipal, más que recortes a salarios, no tengo duda que pueden hacer un esfuerzo en eliminar plazas regadas aquí y allá por compromisos políticos, que si se van, nada pasa.En su documento “Propuestas por Guanajuato 2018” que el Consejo Coordinador Empresarial de León y más de 60 organizaciones sociales entregaron a los candidatos a la Gubernatura y Alcaldía de León, le solicitan formalmente a Héctor López Santillana reducir en un 10% el presupuesto de la nómina.Así lo expresan: “Una reducción de esta naturaleza (10%) no es una cantidad representativa que pueda traducirse en una disminución en la calidad y tiempo de atención hacia los ciudadanos, pues tan solo se estaría eliminando una capa de burocracia que está conformada mayoritariamente por empleados públicos que no cumplen el perfil, que no desempeñan labores relevantes o no acuden regularmente”.Mencionan que ese ahorro durante el trienio representaría sobre 96 millones de pesos que distribuidos entre los mil 600 policías en activo impactaría en incrementos salariales promedio en un aproximado de $5,100 mensuales, que es un ajuste de entre 15% a 25% dependiendo del nivel jerárquico.Así que hay que encontrar la fórmula para un gobierno austero y eficaz, así de simple, y de complejo.El Congreso del Estado tiene este martes 18 de septiembre la última sesión del Pleno, y fue todo.Entre los puntos más importantes del orden del día anote la aprobación para crear las tres dependencias que Diego Sinhue prometió: Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad; Secretaría del Migrante y Enlace Internacional.El palomeo viene acompañado con la promesa de que no habrá un aumento en el gasto de nómina.La de Medio Ambiente ya tiene titular, la panista poblana Isabel Ortiz Mantilla, quien fuera compañera en San Lázaro de Diego y quien hoy es toda una incógnita si podrá con semejante reto, ojalá que sí. En Migrantes Juan Hernández todavía no asume y ya generó el rechazo de algunas organizaciones de paisanos, si hay trabajo quedará en el anecdotario de la grilla, pero sí no, terminará por explotar.La ahora “recargada” Secretaría de Obra que sumará al Instituto de Movilidad, aún no tiene a su próximo titular. Sobre la mesa de Diego el sector de la construcción le puso cuatro nombres (Dolores Saucedo, Guillermo Lemus, Adolfo Lira y Gabriel Falcón), pero no hay certeza que sea alguno de esos el elegido.Otros asuntos relevantes a votarse son: los tipos penales anticorrupción; la legítima defensa privilegiada; la nueva Ley de Mejora Regulatoria; el Consejo Consultivo de la Procuraduría de Derechos Humanos; el aplicar el Impuesto Sobre Hospedaje a plataformas que rentan alojamiento; y la aprobación de la deuda por 100 millones de pesos para el Municipio de San Miguel de Allende.También se votará el dictamen con ocho observaciones por un 1 millón 298 mil pesos relativo a la auditoría practicada a la obra del estadio de beisbol Domingo Santana y al proceso para su uso.En la misma sesión mandarán al archivo las iniciativas para disminuir recursos a los partidos políticos. Una la presentaron las priístas Arcelia González y Lupita Velázquez, y otra Jorge de la Cruz (PRI) e Irma González (hoy de Morena), que porque no existe base constitucional para eso, dicen ellos.Las organizaciones empresariales y sociales que demandaron ese tema ni siquiera fueron convocadas para revisar las iniciativas, pidieron desde hace un año una cita a la Comisión de Asuntos Electorales que preside el diputado Verde Toño Méndez, y los ignoraron. Y cacarean el Parlamento Abierto, jaja.Lo mismo va al archivo la propuesta del PRD y el independiente (antes Morena) David Landeros, que se refería a que los candidatos a presidentes municipales que no hayan obtenido la victoria puedan integrar la lista de regidores y ser electos por el principio de representación proporcional.La gran herencia del Legislativo será un tema fundamental para Guanajuato: la Fiscalía General.Lo primero será eliminar el pase automático del Procurador de Justicia a Fiscal (como ya fue a nivel federal). Lo segundo es tener una Ley General de la Fiscalía del Estado para garantizar las reglas de una entidad autónoma, independiente y eficaz. Y por último el nombramiento del mejor Fiscal posible.Falta ver si dejan en 9 años el periodo del Fiscal. La presidenta de la Comisión de Gobernación y quien repetirá como diputada, la panista Libia García, ya aceptó que parece mucho y habrá que revisarlo.El gobernador Sinhue podría mantener a Carlos Zamarripa como Procurador, eso no lo hace Fiscal.El anticipo de que no estará Diego en la presentación del Secretario de Seguridad y del Procurador, sino el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, hace pensar que ambos o uno de ellos se queda y quieren evitarle al señor Gobernador el desgaste de la fotografía, que no el político que sería inevitable.El 25 de septiembre se estrena la nueva Legislatura en la que Acción Nacional mantiene la mayoría de 19 legisladores, pero donde aparece como la principal fuerza opositora con seis diputados el bloque de Morena-PT.El PRI se desplomó a sólo tres; el Verde mantuvo sus tres, lo mismo el PRD que, aunque se desdibuja electoralmente, su coalición con el PAN le permitió meter dos de mayoría y arañar un plurinominal. Con un diputado se mantienen los partidos Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano.Lo que todavía no presenta ningún partido es su agenda legislativa 2018-2021, ¿a qué llegan al Congreso?. Los coordinadores anunciados de las bancadas son: Jesús Oviedo -que repite como legislador- por el PAN; Ernesto Prieto, de Morena; Pepe Huerta, del PRI; Vanessa Sánchez, del Verde.El alcalde electo de Irapuato, Ricardo Ortiz, ‘tronó’ contra el Observatorio Ciudadano fresero.Ricardo le pidió al Tecnológico de Monterrey la cabeza del presidente del Observatorio, el empresario Javier Campos Vaca, a quien dijo que sólo le interesa manejar el Implan (Instituto Municipal de Planeación) para su beneficio, al pedir que fuera ciudadanizado e independiente de presupuesto.Los representantes de más de 200 integrantes de las asociaciones de Coparmex Irapuato-Salamanca, Tec de Monterrey y PRO Irapuato, le brindaron su respaldo al Observatorio y defendieron a su titular.Desde el Observatorio Nacional Ciudadano y la Red Nacional de Observatorios publicaron un comunicado en respaldo en el que invitan a las autoridades a no politizar el tema de la seguridad.“Nos parece preocupante que la autoridad descalifique las voces críticas, ya que, en su papel de servidores públicos, están obligados a rendir cuentas a sus gobernados”, dice parte del texto.Y reiteraron lo que debiera ser la importante en todos estos dimes y diretes, y es el que la tasa de homicidios dolosos en Irapuato este primer semestre de año es la más alta que haya registro, y agregan:“Es obligación de la alcaldía tomar decisiones y proponer políticas públicas para la reducción y prevención de los delitos del fuero común, así como colaborar con los cuerpos de policía estatales y federales para reducir la incidencia delictiva en el municipio”.Y cierran con un exhorto al gobierno de Irapuato para tener apertura y tolerancia.En León la autoridad municipal no está enfrentada ni al Observatorio Ciudadano de León que comanda Luis Alberto Ramos, ni con la Mesa Ciudadano de Seguridad y Justicia que naciera hace dos años y medio a iniciativa precisamente del OCL, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex.El 4 de octubre la maestra Rocío Naveja entrega la estafeta de La Mesa al empresario René Solano.El fideicomiso lo encabeza el ciudadano Toño García (que es un Consejero del Observatorio). Desde hace nueve meses se creó y le asignaron Estado-Municipio 25 millones y lo única que hasta ahora sabemos es que contrataron el diciembre a Juan Carlos Murillo para elaborar un súper plan estratégico.Así que no basta con llevar la fiesta en paz y las cortesías en lo público, lo que debe suceder es que la colaboración entre autoridades, sociedad civil organizada y ciudadanos, se traduzca en resultados. Eso es lo que todavía no vemos en León ni con ‘La Mesa’ ni con el Fideicomiso Ciudadano de Seguridad.