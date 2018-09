Otra mala señal

[email protected]

En artículo publicado en este diario el lunes de la semana pasada, comenté que me parecían malas señales, primero el hecho de que en el Senado después de habérsele negado al entonces ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco, reciente senador, licencia para separarse de su función a fin de que pudiera regresar a su estado como gobernador sustituto; minutos después, por una de esas tantas situaciones anómalas que se dan en la política mexicana, sobre todo en las cámaras legislativas federales, se volvió a someter su caso para que ahora sí se le concediera la licencia pedida. Y segundo, el que en el mismo día en la Cámara de Diputados varios de los legisladores que recién habían tomado protesta, pertenecientes al Partido Verde Ecologista, se cambiaran de bancada para adherirse a la de Morena, para que con este advenimiento ese partido pudiera tener mayoría absoluta en la cámara legislativa señalada. En ninguno de los dos casos hubo una explicación creíble del por qué de esos cambios. En el primero de ellos, además de presentarse una situación contraria a la ley, es clara la inmoralidad política, si es que en la política mexicana puede haber moral; mientras que en el segundo evidentemente que el quebrantamiento no es de una norma jurídica, pero sí, también, de un aspecto moral, porque en el fondo está el ofrecimiento de un favor para el partido cedente de sus diputados.Pues, bien, en la semana pasada, primero en la Cámara de Diputados a instancias de los diputados de Morena, se aprobó un punto de acuerdo para solicitar, según se dice, yo diría que más bien casi exigir, a las autoridades educativas la suspensión de la aplicación de la reforma educativa, de manera especial no realizar la evaluación docente que se tiene planeada por estas conforme a su normatividad. Después de unas cuantas horas, en la Cámara de Senadores se presentó una iniciativa para derogar esa evaluación docente. La presentación de esta iniciativa no causa ninguna sorpresa, porque desde el momento en que el Presidente electo ya desde su campaña se había manifestado totalmente contrario a esa reforma educativa y había dicho que la "cancelaría" la actitud de los senadores de Morena es congruente con esa afirmación. Sin embargo, uno no esperaría que la actitud tomada por los diputados en cuanto a pedir la suspensión de esa evaluación se repitiera con los senadores, sobre todo porque si se había presentado una iniciativa para dejar sin efecto esa evaluación, que en todo caso es el procedimiento legal, no había necesidad de que en la Cámara que se viene citando se incurriera en la misma actitud de ilicitud de los diputados. Y digo que es una conducta ilícita, porque no puede calificarse de otra manera el hecho de que se pida o solicite, con un claro reflejo de hacer valer su autoridad, a otro órgano de gobierno de un poder distinto que no cumpla con la ley y las obligaciones que ésta le impone. No creo que sea necesario entrar a dilucidar si lo "solicitado" por las cámaras en cita pudiera constituir incluso una figura delictiva, pues basta con que su ilicitud sea patente, como creo que lo es. Ciertamente, es habitual que las cámaras de diputados, cuando quieren opinar sobre asuntos que no son de su competencia directa, pero consideran que es un asunto importante, toman el camino de los llamados "puntos de acuerdo". Pero habría de esperar que, en esas decisiones, como en todas, se tenga muy presente la ley y sobre todo la Constitución, pues es esta la que en principio determina esas evaluaciones docentes, cuya aplicación y circunstancias concretas se establecen en la ley. Esa situación no debe ser descartada pues revela dos cosas trascendentes: que a las cámaras no les interesa mucho ajustarse a la ley y que como en esos casos harán valer sin consideración alguna la mayoría de que disponen, atropellando a las minorías legislativas.Y hablando de señales provenientes de Morena y de Andrés López Obrador me ha llamado la atención que de todos los puntos que desde la campaña fueron señalados como prioritarios y que ahora en esta etapa, el Presidente electo ha insistido en ellos, como es el caso nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, la cancelación de la Reforma Educativa, las pensiones universales para personas mayores y para jóvenes sin trabajo, disminución de sueldos y otras más, aquella de combatir a la mafia del poder que causó mucho escozor en la iniciativa privada, ya no se ha vuelto a mencionar. Por el contrario, ha habido frecuentes reuniones con empresarios y ahí todo ha sido miel sobre hojuelas. Pretende el Presidente electo, bajar el IVA y el impuesto sobre la renta en la franja fronteriza del Norte. Pregunto, a quién fundamentalmente beneficiará esto. El IVA quizá por igual a empresarios y personas en general; pero es indudable que los que más se beneficiarán serán los empresarios con la disminución del impuesto sobre la renta. Me pregunto también, si esto tiene la finalidad de atraer inversiones, por qué no lo hace mejor en las zonas deprimidas de los estados del Sur de México. Será esa otra mala señal por la discriminación que implica o se compensará con la construcción del tren en la zona turística. ¿Quién puede saberlo? El tiempo lo dirá.