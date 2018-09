Si no estás conmigo, estás contra mi

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Quieren observatorio a modoJavier Alejandro Corzo Téllez, Coordinador de la Red Nacional de Observatorios, escribía a inicios del 2018 sobre estos organismos que han sido creados por ciudadanos, en su mayoría empresarios, en todo México, que eran la piedrita en el zapato de los Gobiernos.Y probablemente nadie lo sepa mejor en este momento que el alcalde electo Ricardo Ortiz, quien este 11 de septiembre brindó una rueda de prensa, luego de que integrantes del Observatorio Ciudadano "Irapuato, ¿Cómo Vamos?", publicaran un desplegado para pedirle tolerancia e inclusión.Aunque Ortiz dijo en la rueda de prensa que estas 'presioncitas' no provocaban desequilibrios en la Administración, la realidad es que no es del todo cierto, porque debió convocar a esa rueda de prensa, y luego de la misma, el Observatorio Nacional Ciudadano expresó su respaldo al observatorio irapuatense, que está certificado por esta Red de Observatorios y pidió a las autoridades municipales y estatales no distraerse, pues lo que están pidiendo es que resuelvan el problema que traen de inseguridad.Esta es una oportunidad para los empresarios de Irapuato, de unir fuerzas y ser un verdadero contrapeso, pero no como lo han sido siempre, para jalar agua para su molino, sino para buscar una verdadera mejora social.Ricardo Ortiz le pidió al Tecnológico de Monterrey la cabeza del presidente del Observatorio, el empresario Javier Campos Vaca, a quien dijo que sólo le interesa manejar el Implan (Instituto Municipal de Planeación) para su beneficio, al pedir que fuera ciudadanizado e independiente de presupuesto.Los representantes de más de 200 integrantes de las asociaciones de Coparmex Irapuato-Salamanca, Tec de Monterrey y PRO Irapuato, le brindaron nuevamente su respaldo al Observatorio y defendieron a Campos Vaca, y es que de no hacerlo, habrían agachado los cuernos, un movimiento que ante Ortiz puede significar perder toda la credibilidad.Al final, quien se mostró un poco más tranquilo fue el alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, quien luego de que Ricardo Ortiz dijera que rompe todo contacto con el Observatorio en Irapuato y Coparmex, exhortó a los integrantes de “Irapuato, ¿Cómo Vamos?” a hablar de frente y revisar la metodología con la que obtienen sus cifras.Cero y van dosPor segundo año consecutivo el gobernador Miguel Márquez Márquez se la volvió a aplicar al alcalde de Celaya Ramón Lemus y lo dejó plantado en su informe, aunque la verdad no se perdió de mucho, quizá esa sea la razón del desaire. Otra vez, el equipo de eventos del Alcalde organizó la fecha y hora para complacer al Gobernador y que pudiera asistir sin pretextos, pero otra vez los dejó vestidos y alborotados un día antes.Y es que el Alcalde cerrará su Administración como la empezó, lejos de Gobierno Estatal y de la ciudadanía y con la opinión generalizada de que ha sido una de los peores gobiernos municipales de los últimos años.Sin embargo, Lemus y su equipo querían cerrar su trienio con un magno evento con más de 2 mil personas "invitadas" ante la presencia del Gobernador y los pesos pesados de la política y del sector empresarial y académico.El Mandatario Estatal prefirió asistir a inaugurar un puente a León que asistir a un informe que aburrió y dejó dormidos a más de uno.Con un formato obsoleto en el que se privilegia una retórica que Ramón Lemus no domina, a casi nadie les quedó claro qué es lo que quiso resaltar en el último año de gobierno en donde pareció referir más a las gestiones con la alcaldesa electa Elvira Paniagua o con la exdiputada federal Adriana Elizarraraz, que lo hecho con sus propios méritos.Durante más de una hora, el Alcalde no supo argumentar cómo intentó lidiar con la crisis de seguridad más grande que le ha tocado a un gobierno en el municipio y con frases como "no entregamos a Celaya a la violencia" poco se resaltó de su última gran comparecencia ante la sociedad celayense.La organización del mismo pecó de majestuocidad al invitar a 2 mil 200 personas cuando al auditorio Tresguerras le caben 700 menos y al menos 200 acarreados de comunidades tuvieron que aguantar las más de dos horas de evento a verlo afuera del recinto en una pantalla.Entre personas dormidas y la mayoría de los invitados observando su celular, el aún Alcalde no supo centrar la atención del público y convencer de sus logros aunque probablemente de eso ya se acostumbró en los últimos tres años.Que revisen el CatastroEl empresario Rafael "El Gallo" Barba se ha ido convirtiendo en una leyenda no sólo para los irapuatenses, sino para todos en Guanajuato y muy probablemente, hasta a nivel nacional, no sólo por la gran fortuna que ha amasado en los últimos años, también por la forma de hacerla.Y es que nuevamente, su compadrazgo con el gobernador panista, Miguel Márquez Márquez, le significará ahorros en el predial de su nueva mansión, adquirida hace un mes en la exclusiva zona de Villas de Irapuato, el problema fue que no se quedó en lo oscurito.Se descubrió que el trámite para hacerse con ella, incluyó un mega descuento, pues de los 25 millones de pesos que costaba la residencia en Villas, ubicada en una privada, la 'casita' sólo costó 7 millones.El compadrazgo radicó en usar a esos peones en la Administración Municipal que siempre han sido vitales para las triquiñuelas, y alguien que no es ajeno a este tipo de trastadas, es el directo de Catastro, de donde surgió el avalúo, Carlos Alberto Hernández.A principios del año se le comenzó a investigar, no sólo por la tardanza de los trámites, sino por irregularidades dentro de su área, como que el personal se llevaba sus computadoras portátiles a trabajar en casa, perdiendo aditamentos como los cables de las mismas, hasta incluso, ver pornografía en horario de trabajo en los equipos de cómputo.Pero, el porno fue lo de menos cuando en una revisión se comenzaron a ver ciertas irregularidades, que provocaron una auditoría, que ya tiene más de medio año de haber iniciado.Al parecer, las malas prácticas como los avalúos amañados son más normales de lo que parecen en el área. Los que saben dijeron que esta no es la primera ocasión que Carlos, quien era panista, tiene problemas de ayudar a algunos a evadir impuestos, o reducir los montos que deberían pagar.Ni siquiera quienes saben la historia real quisieron contar detalles de lo que le encontró el exalcalde Jorge Estrada Palero, que incluso le iba a ameritar la expulsión del partido, pero, algún lengua suelta le contó a Carlos Hernández y, prefirió saltar del barco.Ahora habrá que ver si el trabajo del contralor municipal, Guillermo Patiño (amigo del primer Síndico y mano derecha en el ámbito legal de Ricardo Ortiz, presidente electo), se anima a desenmascarar a todos los funcionarios de Catastro que andan en malos pasos, o se tapa de nuevo los ojos, por las ordenes de 'los de arriba'.Sin luminariasEn el cambio de luminarias hay más fondo que el interés de los gobernantes de Celaya por tener una ciudad iluminada y moderna. Es notoria una pugna entre gente del actual gobierno y la del entrante.Si bien sabemos que poner 37 mil luminarias en Celaya sería funcional porque representaría ahorrar energía eléctrica, esta clase de obras se presta para toda clase de negocios en los que pueden verse personalmente beneficiados los funcionarios. Esta costaría a los celayenses hasta 400 millones de pesos.Aunque el alcalde, Ramón Lemus, sigue esperando respuesta del Congreso del Estado, regidores dan por hecho que el tema ya no pasó. Es más, hay mucho enojo porque el Presidente Municipal no recurrió a su autonomía para sacar el proyecto antes de irse. Total, siempre fue atenido a las órdenes del Gobernador. Dicen que quien detuvo el tema que trabajó el actual Ayuntamiento la mitad del trienio, fue la diputada local presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso, Elvira Paniagua, casualmente alcaldesa electa de Celaya, y con ello evitar que los del Ayuntamiento de Lemus se fueron con las manos llenas de dinero por cerrar el contrato.Lógico, muchos pensarán que si no quieren que los de Lemus se queden con el negocio, los de Elvira buscarán cerrarlo y así lograr un beneficio. Cosa de ver que la regidora, Adriana Audelo, presidenta de la Comisión de Obras Públicas y Servicios Municipales, nunca asistió a las reuniones de los miembros del Ayuntamiento para tratar el tema. Se dice que incluso presentó una propuesta y le fue rechazada. Pero lo que es un hecho es que la panista no estaba nada de acuerdo con el proyecto. Casual, será síndica en el Ayuntamiento de Elvira. Pero Elvira aún no se ha pronunciado por el tema, es más, ni ha confirmado que lo retomaría. El alcalde Ramón Lemus dijo que se trabaja en coordinación con la administración entrante, pero no sabe cuáles son las prioridades de Elvira. No sabe si Elvira también trae planes de endeudar más a Celaya para hacer esta obra. Pero si así fuera, ¿por qué tendría que retomar su proyecto? ¿Será que Lemus busca justificar los tres millones que se gastó al pagarle al despacho LENZ para realizarlo? ¿Y qué serán de esos tres millones si finalmente el proyecto no se llevó a cabo?Prometes y prometes, y nadaMiguel Márquez no sólo incumplió su promesa de dejar un Guanajuato más seguro, pues en Irapuato también falló en su compromiso de concluir por completo la obra de rehabilitación del bulevar Solidaridad.A mitad de semana el secretario de Obra Pública del Estado, Arturo Durán Miranda confirmó lo que a todas luces se veía venir, que esta importante obra y con la que se alzaron el cuello, quedaría sin terminar y además con más de un mes de retraso en las zonas que sí se alcanzaron a concretar.Que no alcanzó el dinero fue la excusa del Secretario, que como bien sabe hacerlo, le echó la bolita a la siguiente administración estatal y municipal, para que ellos se encarguen de acabar lo que ellos empezaron y que se supone estaría listo en beneficio de los irapuatenses.Basta con darse una vuelta por Solidaridad para notar el cambio, sí, la vialidad está casi terminada y en mejores condiciones que hace dos años, pero fue justo en el tramo más dañado, de la colonia CFE a Rincón de Los Arcos, donde se les acabó el dinero y ya no pudieron trabajar.Y es que fueron más de 248.1 millones de pesos los que se invirtieron en este bulevar, y resulta increíble que no hayan sido capaces de terminarlo en tiempo y forma, pero lo más increíble es que se llenaron la boca al decir que si acabaría y ahora se les ve fallar.Pero no sólo el Gobierno del Estado le quedó mal a los irapuatenses, su propio gobierno, el encabezado por el desangelado alcalde interino, Xavier Alcántara Torres, podría no terminar la obra del Tercer Cinturón Vial.Este gobierno ha puesto de pretexto las lluvias ante el constante atraso del proyecto, y aunque ya la mayoría de las vialidades están terminadas, aún falta la zona de Díaz Ordaz en casi la mitad, y no se ha intervenido la glorieta del Puente de Guadalupe.Esta obra también fue prometida para el termino de la Administración el 9 de octubre, y a poco menos de un mes se ve poco probable que acaben todo el proyecto, dejando una promesa más incumplida.