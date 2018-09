'Aguas' con los nuevos horarios de la Champions League

Exhilarating, epic, awe-inspiring



ayudará a escoltar undesde este martes, mientras los aficionados se ajustan aLa mayoría de los(hora del Centro de México),. El cambio pretende incorporar un, a lasCET, a fin de ampliar la cobertura televisiva.Así que cuando la fase de grupos arranque este martes,, ni el choque en San Siro entre Inter de Milan y Tottenham.Jornada 1Barcelona Vs PSVEstadio: Camp NouHora: 11:55 Hrs.TV: ESPNInter Vs TottenhamEstadio: San SiroHora: 11:55 Hrs.TV: Fox SportsMónaco Vs AtléticoEstadio: Stade Louis IIHora: 14:00 Hrs.TV: ESPNBrujas Vs DortmundEstadio: Jan BreyleistadionHora: 14:00 Hrs.TV: Fox Sports 3Estrella Roja Vs NápolesEstadio: Rajko MiticHora: 14:00 Hrs.TV: Fox Sports 2Liverpool Vs PSGEstadio: AnfieldHora: 14:00TV: Fox SportsSchalke Vs PortoEstadio: Arena AufshalkeHora: 14:00 Hrs.TV: ESPN 2Galatasaray Vs LokomotivEstadio: All Sami Yen SporHora: 14:00 Hrs.TV: ESPN 3Ajax Vs AEKShakthar Vs HoffenheimBenfica Vs BayernMan City Vs LyonPiazen Vs CSKAReal Madrid Vs RomaValencia Vs JuventusYoung Boys Vs Man United