Ya no me estén chin...: Ferretti

Monterrey.- Ricardo Ferretti desconoce si la FMF y CEMEX se han reunido para hablar sobre su contrato.El técnico interino del Tricolor, pero técnico base en Tigres, volvió a hablar sobre su situación. "Lo repito. He rmado un contrato por tres años y lo pienso cumplir... Y la única forma en que me vaya es que la Federación convenza a mis directivos de que cambien las condiciones y me echen de aquí. No hay más en esto. No hay nada nuevo". Y nalizó diciendo a la prensa local... "Espero que ya no me estén chin... Con tantas preguntas sobre la selección".Ferretti ha aceptado dirigir los encuentros amistosos de la Selección Nacional Mexicana que restan en el año, en octubre en Monterrey y Querétaro contra Costa Rica y Chile, y en Europa frente a rivales por denir, para los que se menciona a Japón, Argentina y Brasil.