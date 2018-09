'Me llenaría de nostalgia', dice Matosas

Recién se anunció la salida de Gustavo Díaz de la dirección técnica del León, el también uruguayo Gustavo Matosas apareció como el candidato natural para sustituirlo, debido a su brillante paso por la escuadra esmeralda.Esto pese a que ni él, ni la directiva del Club León han dado señales de acercamiento desde que Matosas renunció al banquillo en noviembre de 2014, para entrenar al América.En mayo de este año, debido al sexto aniversario del ascenso de la Fiera a la Liga MX, de la mano de Matosas, el uruguayo ofreció una sentida entrevista con Paco Vela.Ahí, Vela cuestionóa Matosas sobre si algún día volvería a dirigir a la Fiera y el sudamericano fue tajante:"Lo que teníamos para vivir, ya lo vivimos; si algún día se da, ya lo veré, pero yo creo que lo que tenía que vivir con León ya lo viví y queda mi eterno agradecimiento. Soy un tipo que está acostumbrado a irse", respondió.Incluso, reveló que se ha negado a visitar la ciudad y que no tiene en su planes una segunda etapa con la Fiera, para no manchar la gran imagen que dejó."A León no quise volver nunca porque me iba a llenar de nostalgia y de muy buenos recuerdos. He tratado de no volver, fueron momentos tan maravillosos que los quiero dejar así intactos en el corazón y en la mente. Los tengo guardados en la mejor parte de mi vida".