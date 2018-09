Los cinco pecados del Chavo Díaz

Guillermo Vázquez

Robert Siboldi

Gerardo Espinoza

Gustavo Díaz



Van cuatro los técnicos que se quedan sin equipo en el Apertura 2018



La paciencia se agotó en el feudo felino. Luego del, una decisión que losPor medio de un comunicado, la directiva esmeralda dio a conocer la decisión y; sin embargo, si se analizan los antecedentes, lo sucedido este lunes era laAmén de los malos resultados y salvo el primer torneo,que si bien entendían las carencias del equipo, no aceptaban laAquí te presentamos cinco puntos por los que Díaz no cayó con buen pie en el Bajío:: en el único año que cumplió como técnico de los Verdes, y sobre todo a partir del segundo torneo, el uruguayo no festejó triunfos importantes ante los referentes del torneo. Se conformó con: en 38 partidos dirigidos en Liga,, un detalle que nunca pasó desapercibido para la afición pues no sólo se perdía el partido, sino que: es cierto, en ciertas etapas, pero Díaz tampoco mostró capacidad para cambiarle la cara al equipo: el mismo planteamiento siempre, Mauro Boselli solo en la delantera, los mismos movimientos... ¿el resultado?,: esto puede convertirse en virtud pero para el "Chavo" se convirtió en sentencia. En este torneo, el timonely aunque urgía un cambio por momento,: debido al estilo de juego,, el estadio no lucía buenas entradas y esto se notó también en el anuncio de su despido, pues la mayoría de los seguidores agradecían que por fin salía del equipo.