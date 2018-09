Angulo es el héroe de Dorados

se llevó el show en su presentación como entrenador de los, que vencieron 4-1 aen el estadioEl argentino vivió una noche especial desde la llegada al inmueble, pues fue abordado por decenas de aficionados dee incluso por jugadores rivales, quienes le pidieron fotos y trataron de converar con él.Y aunque el estadio registró apenas media entrada, con unos 10,000 espectadores, la noche fue pura felicidad para Diego, sobre todo en el segundo tiempo de un juego entretenido y de mucha pelea, títpico de la división deEl ecuatorano Vinicio Angulo marcó tres de los cuatro goles de Dorados y eso le valió para que Maradona lo besara y abrazara al sacarlo en el segundo tiempo. Diego también celebró en grande con Luis Islas, uno de sus asistentes, e incluso se hincó para agradecer al cielo.Al final, con todo y que los locales sufrieron en pasajes del partido, Diego se unió a la celebración y participó en una especie de arenga al estilo islandés, frente a una de las tribunas del estadio Banorte."Angulo es una gacela, no para en todo el partido", dijo Maradona sobre su estrella de la noche.Luego del juego, el argentino destacó el esfuerzo de sus jugadores. "Yo estoy a muerte con los que puse en la cancha...callamos muchas bocas, de gente tonta que habla sin saber, sin creer que yo sé del futbol mexicano", dijo el entrenador en conferencia de prensa.Eso sí, aclaró que el equipo está lejos de los objetivos principales, pues aunque escaló al puesto 10 del Apertura 2010, sigue lejos de los punteros en unidades y futbol."Acá no se ganó nada todavía, quedan muchas finales por jugar y tenemos que mantener el nivel".También destacó la entrega de la afición e incluso la comparó con la de Boca Juniors, club en el que es ídolo absoluto."La entrega de la gente es increíble, estuvieron todo el partido alentando, por momentos me parecía estar en cancha de Boca, increible", dijo.