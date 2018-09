Todo un piso de hotel para Maradona

No solamente las peticiones extravagantes de Diego Maradona se dan en Culiacán. Para los partidos de visita de Dorados, el entrenador argentino exige que se bloquee todo el piso del hotel en donde se hospedarán para que no tenga a nadie a su lado, más que su sequito íntimo.



Así que en Querétaro (Copa MX), Oaxaca, Zacapetec, Zacatecas y Mérida, ciudades donde visitará Dorados en lo que resta de la temporada se deben preparar con hoteles de primera clase, que sea todo el piso para Maradona, claro eso hasta ahora, esperando los hoteleros y los equipos locales, no se le ocurra alguna otra exigencia al argentino.