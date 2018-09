Confía Ayestarán en alcanzar zona de calificación

Luego de nueve jornadas del Torneo Apertura 2018 y aunque se han repuesto de un arranque complicado, los Tuzos todavía no entran a zona de Liguilla.

Al respecto, después del empate ante Tigres del sábado pasado, el estratega Pako Ayestarán dijo que tiene confianza en que sumarán más puntos durante la etapa final de la competencia.

"Todavía queda mucho, se los dije a los jugadores, no he mirado la clasificación porque no es importante, si quieres estar en la Liguilla tienes que seguir ganando y ese es nuestro trabajo, ir al siguiente partido, ser competitivos y tener oportunidad de ganar", comentó el español en la conferencia de prensa posterior al partido.

Pachuca está en la posición 11 de la tabla general con 12 puntos. En el octavo sitio se ubican los Gallos del Querétaro con 14 unidades, por lo que los Tuzos se mantienen a un triunfo de colarse en zona de clasificación.

GUTIÉRREZ DEBE SEGUIR MEJORANDO

Respecto al debut que tuvo Erick Gutiérrez en Holanda, el entrenador bromeó en que solo le faltaba sacarse la lotería. Guti anotó un gol y dio una asistencia después de entrar de cambio en sus primeros minutos con el PSV.

"No hay mejor manera de comenzar, ha tocado tres balones, primero es falta, el segundo es asistencia y el tercero fue gol, ahora solo falta que le toque la lotería. Tiene condiciones, pero tiene que seguir trabajando, hay mucha gente que quiere estar en esos puestos, espero que siga mejorando", finalizó el técnico.