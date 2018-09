La Academia se viste tricolor por fiestas patrias

Este domingo los académicos sudaron frío. La gente decidiría si uno de los ex académicos regresaba a la casa y uno de los estudiantes actuales se iba, o si ninguno entraba y daban así a los siete contendientes una semana más para prepararse. Tras hacerla de emoción y ante la cara de nervios de académicos y ex académicos, Adal Ramones dijo que no, ninguno entraba y ninguno se iba.

El 5to juez decidió...

— La Academia (@lacademiaazteca) 17 de septiembre de 2018

Sin embargo, como cada domingo, la transmisión tuvo momentos dramáticos, conmovedores y alegres. Esta vez, el tema fue México, en el contexto de las fiestas patrias.

Aquí te compartimos algunos puntos de la noche:

1.- Paola sigue sin lograrlo. Cada semana, esta académica canta muy bien los temas que se le asignan, pero nada más. Este domingo cantó No volveré, y Arturo López Gavito le soltó “no más ejecuciones hermosas, que se preocupe por el sentimiento”. Héctor Martínez, director del formato, le agradeció por su entrega y dedicación al cantar una canción que no es de su país.

2.- En plena transformación. Alexis cantó Cielo Rojo, una de las mejores inerpretaciones de la noche y con eso, se llevó los aplausos del jurado, solamente le reiteraron la necesidad de que se quede bien plantado sobre el escenario al terminar sus canciones.

3.- Le falta corazón roto a Diego. El chileno cantó Cruz de Olvido, el tema de todos los que sufren por amor; sin embargo, Horacio Villalobos le dijo que le faltó tener corazón roto para transmitir el sentimiento y que lo demás bien. ¿Bien qué?, le cuestionó Gavito, pues en su opinión le faltó mucha garra e hizo una actuación de telenovela y además, que su voz no está hecha para este género. El académico replicó asegurando que se sintió genial cantando ese género. El remedio a la crítica llegó cuando su padre y hermano aparecieron para darle ánimos.

4.- La música mexicana se canta con la voz rota. Kath cantó Ojalá que te vaya bonito. Edwin criticó un poco su voz ronca pero Edith aseguró que justo ese gis en su voz le dio matiz a la hora de cantar. Gavito recordó a José Alfredo y sus andanzas por el Tenampa. “Eres una mexicana nacida en Honduras”, dijeron los jueces, y Horacio agregó que la música mexicana se canta con la voz rota, justo como ella lo hizo.

