Repasa los mejores momentos de los premios Emmy 2018

Hasta se pudo asistir a una pedida de mano. La ceremonia número 70 de los premios más populares de la televisión, los Emmy, volvieron a constatar que Juego de tronos es la serie de la década. Se llevó dos de los premios grandes (y suma ya 47 emmys en siete años): Mejor Drama y Mejor Actor de Reparto de Drama (para el inigualable Peter Dinklage).

El error de 'La La Land' en los Oscar sigue dando de sí.

La gala ofreció momentos estelares, como estos:

“El ganador es La La Land”, dijo Sandra Oh tras romper el sobre en el que se anunciaba el mejor director de comedia (que finalmente fue para Amy Sherman-Palladino). Queda claro que no ha pasado en los Oscar de este año nada digno de lo que hacer chanza, por lo que la tremenda metedura de pata de Warren Beatty y Faye Dunaway, que tuvo lugar en 2017, sigue dando de sí en 2018, más de año y medio después.

Michael Douglas, la leyenda del cine que se coló en la fiesta de la tele y dio el mejor consejo de la noche

“Me gustaría dar un consejo a los perdedores: que esa rabia os acompañe y alimente todo lo que hagáis de ahora en adelante. Tened claro que os engañaron, que os robaron. Que os arda la rabia en el estómago hasta que vuestro cadáver esté en una caja de pino tres metros bajo tierra aferrando todos los Emmys que ganasteis”.

Michael Douglas, dueño de uno de los mejores discursos de la noche de los Emmy.

Merrit Wever le arrebata el Emmy a Penélope

No solo en España queríamos que Penélope se llevase el Emmy por su exquisita composición de Donatella Versace en American Crime Story: The Assasination of Gianni Versace. Es que todas las apuestas la miraban a ella. En todo caso, Merrit Wever se llevó el premio por su papel en Godless (ya tenia uno por Nurse Jackie) y Penélope y Javier Bardem sonrieron desde el patio de butacas como los profesionales que son. Tan profesionales que no tienen un Emmy, pero sí un Oscar.

Tampoco Ricky Martin se lleva el premio

Ni Ricky Martin ni Edgar Ramírez, que interpretó tan bien a Versace que casi se fundió con él en la serie de Ryan Murphy. En su lugar se lo llevó Jeff Daniels quien, por cierto, incluyó entre su lista de agradecimientos a su caballo. Eso sí, tanto Ricky como Penélope acaban subidos al escenario cuando American Crime Story gana, ya al fiunal de la gala, el Emmy a mejor miniserie.

La broma recurrente en Twitter sobre el color de la piel de los ganadores

"Hemos nominado a un grupo muy diverso de intérpretes este año", se dijo en cuanto comenzó la gala. Sin embargo, cinco premios después, todos son blancos. Regina King rompe la tendencia con su premio a mejor actriz en una miniserie por Seven Seconds.

Sí, ha ganado ese episodio de 'Black Mirror' a mejor guion

Ese que o amaste u odiaste: USS Callister, esa mezcla entre Star Trek y Second Life en el que un nerd decide vengarse de todos sus compañeros de oficina metiéndolos en un juego en el que los somete a las torturas psicológicas más impensables. "Tengo hijos y no les gusta Black Mirror, ¡panda de ingratos!", exclama Charlie Booker. La mitad del público, juraríamos, está asintiendo en solidaridad con esos niños.

Betty White llega y salva la noche

El público, en pie ante una leyenda (entre ellos, unos entregados Javier Bardem y Penélope Cruz) que tiene en su haber ocho Emmys. "Es increíble poder seguir trabajando tanto tiempo y que la gente todavía te aguante. Ojalá me aguantaran también en casa". El discurso de White, con la voz algo quebrada (¿serán los nervios o sus 96 espléndidos años?), es más emotivo que humorístico. No haría falta que hubiese hablado. Todo el auditorio estaba rendido ante ella en cuanto apareció en el escenario. Y ella (repetimos, 96 años) remata: "Creo que es mejor que me retire mientras esté en lo alto".

Ninguna gala está completa sin una pedida de mano

While accepting the Emmy for outstanding directing for a variety special, #Oscars director Glenn Weiss proposes to his girlfriend… and she says yes. #Emmys pic.twitter.com/FcyUipMlx1 — Hollywood Reporter (@THR) September 18, 2018



Y en esta ocasión es Glenn Weiss (el realizador de los Oscar) el que lo hace. Y justo tras anunciar (menuda mezcla de emociones) que su madre ha muerto. "Mi madre falleció hace solo dos semanas y ella adoraba a mi novia. ¿Sabes por qué a mí no me gusta llamarte novia? Porque quiero llamarte esposa". Gritos de emoción, prometida al escenario, genuflexión. No podemos evitar acordarnos de aquella vez que Kurt Russell casi le propone matrimonio a Goldie Hawn en los Oscar de 1989. Casi

Todos los aplausos para Aretha, pero ninguno para Hugh Hefner

Aretha Franklin abre el bloque de 'In memóriam' cantando Amazing Grace entre los aplausos entregados del público. Entre los rostros más reconocidos que hemos perdido este año y recuerdan los Emmy están el chef Anthony Bourdain, el actor Burt Reynolds, el político John McCain, el cantante David Cassidy, el polémico editor de Playboy Hugh Hefner (para el que, por cierto, no hay aplausos) o el escritor Neil Simon.

Hannah Gadsby roba la gala entera en dos minutos

"A mí, una don nadie que viene de ningún sitio, me sale este trabajo de presentar un premio simplemente porque no me gustan los hombres. No, ¡era un chiste! Bueno, hoy en día no sabemos lo que es un chiste y lo que no, ¡sobre todo los hombres! No lo tenéis claro, ¿verdad, chicos? Por eso estoy presentando este premio yo sola". Hanna Gadsby, que con su monólogo Nanette se comió a toda su competencia de Netflix este año, salió a presentar el premio a mejor dirección en un episodio, soltó estas palabras, dejó caer que ninguna mujer estaba nominada en mejor dirección y ya no nos importó ni quien ganaba (fue Stephen Daldry por The Crown, por cierto, que no apareció para recogerlo).

Sandra Oh es la primera actriz asiática nominada a un Emmy por un papel principal

Pero no gana por Killing Eve (el honor es para la británica Claire Foy por The Crown). Su respuesta (que da, en realidad, en cuanto empieza la gala) es maravillosa: "Solo ser asiática ya es un honor".