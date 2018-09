Netflix presenta a los personajes de la nueva 'Sabrina, la bruja adolescente'

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un personaje querido y extrañado por el público, las palabras 'serie de Netflix', y un toque de oscuridad y misterio, son los ingredientes perfectos para el éxito en este caso, pues vuelve 'Sabrina, la bruja adolescente', y vuelve más 'dark' que nunca.Sí, sí, Sabrina Spellman, la del gato Salem.La versión de los noventas era de comedia, pero con las fotos que se filtraron de la nueva historia, se nota que no habrán risas de fondo después de que la bruja hable."Sabrina es una joven empoderada (mitad mortal, mitad bruja) que apenas está comenzando su educación oscura como hechicera, aunque intenta mantener una vida normal como estudiante de segundo año en la escuela Baxter. Inteligente, compasiva y valiente hasta el punto de la imprudencia, Sabrina es todo lo que se interpone entre nosotros y las fuerzas de la oscuridad que amenazan nuestro mundo""Harvey Kinkle regresa como novio de Sabrina, pero saber qué es la mitosis ya no es su preocupación más grande (...) el irresistible príncipe encantador de este oscuro cuento de hadas, es hijo de un minero de carbón, completamente ajeno a las fuerzas oscuras que conspiran para mantenerlo separado de Sabrina""La tía Zelda ahora sirve al señor oscuro (...) es la tía bruja más rígida de Sabrina. Orgullosa y devota, Zelda cree que no hay mayor honor que servir al Señor Oscuro como miembro de la Iglesia de la Noche. Ella es la encargada de imponer disciplina y de proteger a Sabrina con uñas y dientes. Si ella es Caín, Hilda es Abel""La tía Hilda sigue siendo una de las más cariñosas (...) la naturaleza maternal de Hilda y su cálido sentido del humor ocultan una vena perversa y macabra. Ella es experta en preparar hechizos de desprecio contra los enemigos de su familia y pociones de amor para los estudiantes de la escuela Baxter""La maestra favorita de Sabrina es Mary Wardwell (...) cuando está poseída por la Doncella del Diablo, MADAME SATÁN, la señora Wardwell se convierte en una seductora y astuta manipuladora, siempre tratando de atraer a Sabrina por el Camino de la Noche"Ambrose Spellman es el primo hechicero de Sabrina que viene de Inglaterra. Al ser puesto bajo arresto domiciliario por el Comité de Brujas, Ambrose tiene prohibido abandonar la funeraria en donde vive con las Spellman. Ingenioso, pícaro y pansexual, es uno de los cómplices de Sabrina, siempre dispuesto a hacer travesuras""El Padre Blackwood es el sumo sacerdote de la Iglesia de la Noche y decano de la Academia de las Artes Ocultas. Despiadado y ambicioso, el padre Blackwood esconde unos planes terroríficos y oscuros que lo pondrán en conflicto directo con Sabrina y con otros miembros del aquelarre""Rosalind Walker y Susie Putnam son las amigas; Rosalind es la presuntuosa, empoderada y franca hija del ministro de Greendale y la mejor amiga de Sabrina en la escuela Baxter. Susie vive en una granja en las afueras de la ciudad y lidia con una aterradora amenaza sobrenatural en casa"Un segundo galán se llama Nicholas Scratch, "es un acólito de las enseñanzas del padre de Sabrina, Nicholas también se siente atraído por ella y hay chispas inmediatas entre ambos".Con información de BuzzFeed y agencias.