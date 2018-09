'No peleamos, así jugamos' , dice Chantal Andere

La actriz Chantal Andere respondió en Twitter a la polémica que se generó luego de un supuesto incidente con su esposo, Enrique Rivero Lake, durante la ceremonia del Grito de Independencia en Palacio Nacional.



En la misma red social se difundió un video en el que, aparentemente, se veía a la pareja discutir.



Rivero Lake trataba de acercarse a Chantal y ella parecía oponerse. Dos veces él intenta tomarla del brazo mientras ella sonríe pero no cede ya que, según se aprecia en el video, preere guardar las apariencias pues sabe que están en público.



Después, Rivero Lake la toma por la cintura y la jala para abrazarla y ahí ella pierde la sonrisa pero no cede y se mantiene rme. En un último intento, él se acerca para darle un beso en la mejilla pero Chantal se voltea y dos veces elude a su marido, a quien no le queda más remedio que sonreír.



En Twitter comenzaron a generarse comentarios. Algunos fueron especialmente mordaces, llegando a comparar la pelea de la pareja con la de los boxeadores Saul Álvarez y Golovkin, que se disputó el mismo miércoles por la noche en las Vegas. “Estuvo mejor la pelea de Chantal Andere con su esposo que la del Canelo”, comentaron algunos usuarios de la red Facebook.



Chantal respondió por esa misma vía a un comentario y asegura que su marido y ella estaban jugando. La protagonista de El beso de la mujer araña ha compartido en su cuenta varios mensajes de apoyo. Su esposo publicó en su Twitter un pantallazo en el video donde se le ve mirando a Chantal mientras ella sonríe y preguntó si esa es la imagen de una pelea.

