Proyectarán en el Lunario icónico concierto de Queen en Hungría

El concierto Hungarian Rhapsody. Queen Live in Budapest. 1986, una de las presentaciones más emblemáticas de la banda británica Queen, se proyectará los días 24 y 25 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional.

La proyección del concierto estará acompañada de una exhibición especial del vestuario de la película Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury”, fotografías exclusivas que muestran el detrás de cámaras y artículos originales de la agrupación, para ofrecer una mirada íntima a Queen y su vocalista.

Grabado en el mítico Nepstadion de Budapest, Hungría, en julio de 1986 durante el “Magic Tour de Queen”, ese concierto fue remasterizado en alta definición y con sonido surround 5.1.

Dirigida por János Zsombolyai, la cinta fue lanzada el 6 de noviembre de 2012 y cuenta con una nominación al Premio Porin como Mejor DVD Internacional.

Queen fue de las pocas bandas de Europa Occidental que tocó en el Bloque Oriental durante la Guerra Fría y lo hizo como parte de su gira Magic Tour, destacó el Lunario en un comunicado.

La grabación de ese concierto en DVD fue titulada Hungarian Rhapsody. Queen Live in Budapest. 1986, como un juego de palabras que alude al nombre de una de las más célebres canciones de la agrupación, Bohemian Rhapsody, y a las Rapsodias húngaras de Franz Liszt, como un homenaje a ese destacado compositor austrohúngaro.

El concierto es icónico por la gran calidad musical e interpretativa de la banda y porque fue uno de los últimos que ofreció con sus miembros originales e incluyó 22 de sus éxitos más significativos como “Under Pressure”, “Who Wants to Live Forever”, “I Want to Break Free”, “Bohemian Rhapsody”, “Crazy Little Thing Called Love”, “Radio Ga Ga”, “We Will Rock You” y “We Are the Champions”.

La película, que se estrenará el próximo 2 de noviembre, está basada en la biografía de Freddie Mercury y la historia de Queen, desde la formación en 1970 hasta el concierto Live Aid en 1985; Brian May y Roger Taylor, integrantes de la banda, son productores de la cinta.

En 1975, Queen lanzó el sencillo Bohemian Rhapsody, que colocó a la agrupación en el primer plano de la escena musical internacional; la canción se compone de una balada, una ópera, un solo de rock y el remate que cierra evocando la primera parte.

La proyección del concierto Hungarian Rhapsody. Queen Live in Budapest. 1986 tendrá lugar los días 24 y 25 de septiembre a las 20:00 horas y la exposición de vestuario de la cinta, fotos exclusivas y parafernalia original de la banda podrá verse a partir del 24 de septiembre en el vestíbulo del Lunario.