Es oficial: así se ve Joaquin Phoenix como el 'Joker'

Joaquin Phoenix como Joker lleva rato levantando expectativa, y por fin salieron a la luz imágenes que dejaron a los fans impresionados.Y cómo no tener curiosidad si el actor es uno de los grandes. En serio, ¿quién no lo recuerda en Gladiador y Johnny Cash?Resulta que en la esperada cinta, se cuenta la historia del archienemigo de Batman, y los sucesos que lo llevaron a convertirse en un mortífero criminal.La película es dirigida por Todd Phillips y la historia se desarrollará en Gotham City, en la década de 1980. Vamos con la primera foto del personaje, que fue compartida por Phillips en su cuenta de Instagram, y aquí está:¿Quién diría que un corte de cabello y una poderosa mirada lo acercarían tanto al Joker?. Las reacciones de los fans han sido de pulgar arriba.El tono del filme será más dramático que las películas habituales basadas en los cómics, y por lo pronto Phoenix ya es Arthur Fleck. Vamos bien.Que 'ya huele a nominación al Oscar', comentan en redes sociales y varios medios, tras ver las siguientes imágenes:Esta foto fumando también desató comentarios en las redes sociales:Con información de FayerWayer, AS y agencias.