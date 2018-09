Emily Blunt sorprende en tráiler de 'Mary Poppins Returns'

Disney liberó el primer tráiler ocial de la esperada Mary Poppins Returns, y las expectativas son altas. Emily Blunt, la estrella de la cinta, prometió que no imitaría a Julie Andrews, y todo indica que así será.



La fantasía y ternura volverán a ser la clave de la historia que se situará en Londres, 25 años después de los hechos relatados en el lme original. Mary Poppins volverá para ayudara a la siguiente generación de la familia Banks a superar una dolorosa pérdida.



"No pareces haber envejecido en absoluto", dice sorprendido Ben Whishaw, en el rol de Michael Banks, en el avance disponible en YouTube. Con la severidad que la caracteriza, Mary Poppins (Emily Blunt) responde: "¿De verdad? Uno nunca discute sobre la edad de una mujer, Michael".

On December 19, the story continues. Watch the all-new trailer for #MaryPoppinsReturns now. pic.twitter.com/QTnXFgY6KQ



El tráiler también nos permite ver las caracterizaciones de Lin-Manuel Miranda (Jack), Meryl Streep (Topsy) y Emily Mortimer (Jane Banks). Son también parte del reparto Colin Firth, Angelia Lansbury, Dick Van Dyke y Julie Walters.

Off we go! Check out the all-new images from #MaryPoppinsReturns. Watch the trailer https://t.co/eNPlJ8xb5q and see how the classic story continues in theatres December 19. pic.twitter.com/QPOgrTaTGR