Conflicto en Congreso es ‘preocupante’, dice Raúl Camacho

Raúl Camacho Baños, presidente de Mineral de la Reforma, calificó como “preocupante” el conflicto en el Congreso de Hidalgo. Sin embargo, espera que la situación se resuelva para que no impacte el presupuesto 2019.

Luego de la sesión de cabildo que se llevó a cabo la tarde del lunes, el alcalde consideró que la titularidad de la Junta de Gobierno es “un tema que debe resolver el Congreso”.

Señaló que “es preocupante la incertidumbre que tienen ellos”, al igual que la gestión del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del municipio.

Dijo estar confiado que los integrantes de la LXIV Legislatura contarán con “la capacidad” de resolver la presidencia de la Junta de Gobierno.

PRESUPUESTO 2019

Respecto al presupuesto de egresos 2019, el edil indicó que será el próximo mes cuando se inicie la planeación en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración de Mineral de la Reforma.

Lo anterior, para que el presupuesto sea turnado al cabildo y la Comisión de Hacienda realice la sesión en la que dictamine y, posteriormente, lo apruebe.

No obstante, indicó que se partirá del estimado que se destinó en 2018, por lo que prevé una cifra de 400 millones de pesos, aproximadamente.

El presupuesto de egresos del año en curso fue de 350 millones 304 mil 946 pesos, el cual puede ser consultado en esta página: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

PADRÓN DEL PAN

En su publicación del 15 de septiembre, AM Hidalgo informó que el Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo perdió cerca de la mitad de su militancia activa, durante un lapso de tres años y medio.

Al respecto, el presidente de Mineral de la Reforma, emanado de dicho instituto político, señaló que la situación le compete a la militancia y vida interna del PAN.

“Al final del día no es si hay un padrón o no (…) habrá gente que se afilia y habrá gente que no, simplemente son decisiones personales”, finalizó.