Denunciará sindicato a alcaldía de Pachuca por ‘abuso de confianza’, advierte Percy

Percy Espinosa Bustamante, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), señaló que el ayuntamiento no ha turnado el cheque por 1 millón 868 mil 158 pesos del fondo de préstamos para 735 sindicalizados.

En entrevista con AM Hidalgo, el titular del SUTSMP consideró que “es un despojo del dinero que proviene del salario de los compañeros”, por lo que prevé interponer una denuncia contra el ayuntamiento que preside Yolanda Tellería Beltrán.

Espinosa Bustamante explicó que el Sindicato otorga préstamos a los trabajadores que, posteriormente, pagan en abonos.

Sin embargo, indicó que de acuerdo con las condiciones generales del trabajo, “los descuentos los tiene que realizar la presidencia y, a la vez, elaborar un cheque a favor del sindicato directamente”, detalló.

Percy Espinosa agregó que el ayuntamiento de Pachuca argumentó que “están en auditoría y que por eso no nos ha podido girar los cheques”, los cuales corresponden a la última semana de agosto y la primera de septiembre.

PIDE QUE EL PAGO SE REALICE EN OFICINAS

A través de una circular que emitió el Sindicato, se pide a los agremiados con préstamos que el abono quincenal se efectué en las instalaciones del SUTSMP, ubicadas en calle Morelos 512, colonia Centro.

Lo anterior, tras señalar que “el ayuntamiento, por instrucciones Yolanda Tellería Beltrán, está apropiándose indebidamente de los descuentos que realiza a sus salarios”.

El comunicado agrega que hasta la primera quincena de septiembre, a mil 426 sindicalizados los “han despojado de (…) un millón ochocientos mil pesos del fondo de préstamos”.

DENUNCIA POR ‘ABUSO DE CONFIANZA’

Espinosa Bustamante consideró que la alcaldesa “nos despojó, nos robó”, con el pago en préstamos que realizan 735 agremiados del Sindicato de Pachuca.

“Yolanda Tellería (…) ya nos ‘bailó’ un millón 800 mil pesos de préstamos”, puntualizó.

Por lo que dijo, interpondrá una demanda contra el ayuntamiento por ‘abuso de confianza’ ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

Además, también realizarán la denuncia en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, lugar donde hace tres meses acordaron 7 por ciento de incremento salarial para los sindicalizados.

Sin embargo, el secretario general anunció que acudirá a dichas instancias la siguiente semana, sin especificar un día.

VISITA A CHILE, PARA NO ASISTIR AL 15 DE SEPTIEMBRE

Respecto a la visita de la alcaldesa de Pachuca a Santiago de Chile para promocionar la Ruta Arqueológica Minera (RAM), el líder sindical consideró que “fue una excusa para no asistir al grito con el gobernador”.

“Definitivamente no va a venir nadie, a no ser con gastos pagados, porque no van a venir a ver esto, ¿quién va a venir a ver cuevas?”, expresó.