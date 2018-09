Ocultan cifras de desaparecidos en Guanajuato

Cifras no coinciden



El sistema que tiene por objeto “coadyuvar con los órganos de procuración de justicia en la búsqueda y localización de las personas reportadas como desaparecidas, e incluso en la identificación de aquellas que fallecieron y cuyos cadáveres no han sido reconocidos por quienes se encuentren legalmente facultados para ello”.

En Guanajuato 800 personas reportadas como desaparecidas no fueron consideradas en los registros oficiales porLadocumentó cómo un funcionario de la Procuraduría entregó estadísticas contradictorias sobre personas desaparecidas y redujó sin justificación el número de casos.En 2016informó que de 1995 a ese año había 575, pero esa cantidad era mucho menor a la que reportó a la CNDH en años anteriores.Al realizar un análisis sobre las cifras que la Procuraduría le entregó, la CNDH detectó “una disminución de 424 registros de personas desaparecidas” y “376 asuntos que no fueron enlistados”, “sin haber especificado la razón de ello”.La CNDH solicitó a la Procuraduría de Guanajuato aclarar, pero no recibió respuesta.Al analizar los reportes entregados durante 10 años por los titulares de Derechos Humanos y la Dirección Jurídica de la Procuraduría de Guanajuato,Entre ellos habíaEn 27 casos se desconocía la edad.La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su, reveló que la Procuraduría de Guanajuato dejó de considerar a 800 víctimas en sus reportes oficiales.Las CNDH documentó como un “asesor del despacho del Procurador y Enlace lnterinstitucional para Seguimiento de Casos de Personas No localizadas” de la Procuraduría de Guanajuato”El 7 de julio de 2014, a través delinformó quede registros de personas reportadas como desaparecidas sólo entre abril de 2013 y el 31 de mayo de 2014.De acuerdo con el mismo oficio, en el periodo de 1995 a 2012 “no se llevó a cabo la captura de los eventos en el sistema de gestión con los que cuenta la Dirección de Análisis de Información y Tecnologías” de laLa CNDH, por la información que recibió, concluyó que en 2014 la Procuraduría desconocía el número de casos de personas que desaparecieron del 1 de enero de 1995 al 31 de marzo de 2013, así como los nombres y datos generales de las víctimas.También consignó que la información, porque “se omitió señalar el número de personas que han sido ubicadas, así como la fecha de su localización, además de que en la mayoría de los casos reportados, no se mencionó la media filiación de las víctimas”.Posteriormente, el 26 de mayo de 2016 mediante el oficio 8252/2016, el mismo funcionario deinformó que del 1 de enero de 1995 a mayo de 2016, tenía registradas 575 personas desaparecidas, una cifra mucho menor a la de 2014 y pero un periodo de tiempo más largo.Para sustentar esas cifras envió un disco compacto con el nombre, sexo, edad y el lugar de desaparición de cada una de las víctimas, así como unaEn un análisis y confrontación de datos que realizó la CNDH entre los registros de la Procuraduría Guanajuato en el oficio del 7 de julio de 2014 y los de 26 de mayo de 2016, encontróTambién destaca “376 asuntos que no fueron enlistados en esa oportunidad, lo que deja entrever que en el periodo comprendido del 7 de julio de 2014 al 26 de mayo de 2016,dejó de considerar a 800 víctimas de desaparición, sin haber especificado la razón de ello”.La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su “Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México”, reveló que la Procuraduría de Guanajuato dejó de considerar a 800 víctimas en sus reportes oficiales.Las CNDH documentó como un “asesor del despacho del Procurador y Enlace lnterinstitucional para Seguimiento de Casos de Personas No localizadas” de la Procuraduría de Guanajuato” manipuló información de los desaparecidos.El 7 de julio de 2014, a través del oficio 12690/2014 informó que la “base de datos de personas No Localizadas” en Guanajuato estaba conformada por 999 casos vigentes, de registros de personas reportadas como desaparecidas sólo entre abril de 2013 y el 31 de mayo de 2014.De acuerdo con el mismo oficio, en el periodo de 1995 a 2012 “no se llevó a cabo la captura de los eventos en el sistema de gestión con los que cuenta la Dirección de Análisis de Información y Tecnologías” de laLa CNDH, por la información que recibió, concluyó que en 2014así como los nombres y datos generales de las víctimas.Posteriormente, el 26 de mayo de 2016 mediante el oficio 8252/2016, el mismo funcionario de la Procuraduría de Guanajuato informó que del 1 de enero de 1995 a mayo de 2016y pero un periodo de tiempo más largo.Para sustentar esas cifras envió un disco compacto con elde cada una de las víctimas, así como una narración breve de los acontecimientos.En un análisis y confrontación de datos que realizó la CNDH entre los registros de, encontró “diversos aspectos que sugieren una disparidad entre ambas”.También destaca “376 asuntos que no fueron enlistados en esa oportunidad, lo que deja entrever que en el periodo comprendido del 7 de julio de 2014 al 26 de mayo de 2016, ladejó de considerar a 800 víctimas de desaparición, sin haber especificado la razón de ello”.En el segundo semestre del 2007Else encuentra integrado por dos bases de datos.En noviembre de dos mil diecisiete se expidióen la que, entre otros aspectos, se establecen los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.