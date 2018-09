“Nos gustaría que no se retirara de la política, es un enorme valor, militantes como él son necesarios en el partido, lo que más nos gustaría es que siguera teniendo responsabilidades importantes en el partido, donde él quiera estar, le hacemos el llamado a que siga vigente y no se retire”, señaló en entrevista para am el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Fernando Rodríguez Doval.

Defienden a Márquez



“Nosotros consideramos que cualquier caso que pueda generar preocupación en la opinión pública debe ser ventilado, debe ser investigado, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros confiamos plena, absoluta y totalmente en la honestidad de Miguel Márquez, ha sido un Goberandor modelo y no es casualidad que Guanajuato haya sido un estado en donde el PAN arrasó a pesar de que en el resto del País no nos fue bien, eso quiere decir que la gente valora el trabajo de Miguel Márquez y desde el Comité Nacional también lo respaldamos, lo valoramos y le tenemos un enorme aprecio”, expresó.





“Siempre estamos a favor de la transparencia, nunca hemos querido ocultar nada, al contrario, y confiamos que muchas de esas acusaciones no van a traer ningún sustento porque, como reitero, estamos totalmente convencidos de que Miguel Márquez es un gobernador absolutamente honesto, además en todas las encuestas tiene una aprobación superior al resto de los gobernadores.

“(Aabiertos a las auditorías) sí, desde luego, pero siempre y cuando no se trate de venganzas políticas porque sabemos que en nuestro País se ha utilizado la justicia de manera totalmente selectiva. No vamos a tolerar, eso sí lo quiero dejar muy claro, que haya una agresión desde el Gobierno Federal contra el Gobierno de Guanajuato, como dirigencia nacional siempre estaremos para respaldar”, anotó.

Crisis en el Estado



“El que fracasó en garantizar seguridad en el País es el Gobierno Federal, en este sexenio prácticamente en todos los estados aumentaron los índices delictivos, y en buena medida se deriva a que han abandonado a los Estados, lo que exigimos al Gobierno Federal es que acompañe a los Estados, también a los que no son de su partido, como Guanajuato, a los que han castigado”, opinó.



“Nos preocupa por otro lado que, con el pretexto de la austeridad, se quiera debilitar a instituciones que pudieran hacer contrapeso al Gobierno Federal, como es el Poder Legislativo y el Judicial”, anotó.

PAN, la real oposición

Contra la corrupción



“Hemos estado haciendo el trabajo político para dejarles muy claro (a todos los aspirantes a la dirigencia nacional) que queremos una elección ordenada, democrática, en equidad”, concluyó.

Desde el PAN Nacional le piden al gobernador Miguel Márquez Márquez no abandonar la política.El ex Vocero del PAN y ahora Secretario General comentó que es comprensible que luego de seis años como Gobernador, y desde 1997 en la función pública, Márquez Márquez dedique tiempo a sus propios proyectos personales, a su familia, pero esperan se mantenga como un activo político para el partido.Respecto a la reciente noticia de que el empresario irapuatense, Rafael Barba, compadre del Gobernador, compró una mansión con valor aproximado a los 25 millones de pesos y de los señalamientos de la oposición de investigar un enriquecimiento inexplicable en el sexenio, opinó:Sobre la posibilidad de que el próximo Gobierno Federal revise ese y otros temas polémicos del sexenio (compra de tierras para Toyota y de medicamentos), dijo que lo hagan, pero sin revanchismos.De la crisis de violencia que atraviesa Guanajuato Fernando Rodríguez culpó a la Federación.De la reducción de salarios y prestaciones promovida por López Obrador y la conveniencia o no de replicarlo en estados panistas como Guanajuato, dijo que están a favor de la austeridad pero se oponen a la demagogia, a medidas que no cambian la realidad de fondo que sólo busquen el aplauso fácil.El Secretario General provisional reiteró que el PAN debe posicionarse como la real oposición.A pesar de la dolorosa derrota el 1 de julio defendió que el partido está más fuerte que hace tres años (12 gobiernos estatales, casi 500 gobiernos municipales y presencia en todos los congresos locales).Para ello consideró que el próximo Comité Ejecutivo Nacional (a elegirse por el voto de militantes el 11 de noviembre) tiene tres grandes retos: Reestructura interna (por ejemplo los métodos de selección de candidatos a cargos públicos, de elección de dirigentes); la unidad de propósito y no de intereses; y fortalecer la identidad programática que los diferencie ante la ciudadanía del gobierno federal electo.La agenda del PAN, indicó, debe ser: la lucha contra la corrupción, que pasa por una Fiscalía General autónoma, el combate a la pobreza, la defensa del Federalismo y de las libertades (expresión, económica, etc.), la reforma educativa de lado de los padres de familia y de los niños, entre otros.En la víspera de la renovación de la dirigencia nacional y estatal señaló que es válido que cualquiera manifieste sus preferencias por algún aspirante (como el gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez por Marko Cortés), pero no deben utilizarse los recursos públicos para favorecer a ningún candidato.

SIGUE LEYENDO

+¡Prepárate!, habrá más lluvias esta semana

+No quieren refrigeradores ni colchones, exigen soluciones a inundaciones

+La historia de Fábricas de Francia en León llega a su fin