Labora sin permiso tianguis de autos junto a carretera Salamanca-Irapuato

Luego de que habitantes y automovilistas del municipio de Irapuato se quejaran del congestionamiento vial que se genera los martes a la altura del puente conocido como crucero de El Chico, sobre la carretera libre Salamanca-Irapuato a causa del tianguis de autos que se instala a un costado de la carretera, el director de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Territorial en el municipio de Salamanca, Rodrigo Medina Muñoz informó que dicho tianguis no cuenta con los permisos correspondientes para realizar la venta que va desde automóviles hasta autopartes.Asimismo, el funcionario indicó que en el tema de vialidad también es una situación qué genera molestia entre los conductores que circulan por la zona.“Desde hace tiempo nosotros venimos haciendo un monitoreo de esa situación, tanto el municipio de Irapuato como el de Salamanca, hemos estado buscando cuál es la situación que tenemos, actualmente ni por el lado del municipio de Irapuato ni por Salamanca el predio tiene autorización como tianguis de vehículos”, dijo el funcionario municipal.Rodrigo Medina indicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aún no cuenta con la escrituración del predio, por lo cual es una situación en la que se trabaja para dar continuidad al tema y a la problemática.“Obviamente tenemos que ver la situación real, primero de cuál es la forma que está operando; delimitar perfectamente el Régimen de Propiedad, ver si efectivamente es de la SCT, si es un terreno que se adquirió y no se escrituro y proceder en ese sentido, no tenemos todavía ninguna escritura para poder decir que qué es de un particular, pero, sin embargo, se está usufructuando”, declaró.Por su parte, el director de Fiscalización y Control de Salamanca, José Alberto Tovar Salas, encargado de regular los espacios públicos, al comercio fijo y semifijo en lugares destinados, como lo son los tianguis, se negó a declarar al respecto a pesar de que su funcionamiento es brindar una operación en bien de la seguridad y salud de sus habitantes para que la actividad del comercio se lleve a cabo de forma permanente o eventual.