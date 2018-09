Propone Diego 2 nuevos integrantes de su gabinete

DOS AL GABINETE. La expresidenta de @AMEXME_Leon @MarisolRuenes propuesta para titular de Transparencia y el exsenador por Jalisco, José Guadalupe Tarcisio Rodríguez para la nueva Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Conectividad. pic.twitter.com/ZOkfs9TZay — Asteriscos a.m. (@asteriscosam) September 17, 2018

Perfiles

Marisol Ruenes

José Guadalupe Tarcisio Rodríguez

Ellos integran el gabinete

La ex presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de León,, es la propuesta como titular de Transparencia y Rendición de Cuentas y el panista jalisciensecomo Secretario de Infraestructura, Movilidad y Conectividad. El Gobernador electo, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, presentó dos nuevos perfiles de su gabinete legal, del que sólo resta anunciar aly aldel Estado.En el caso de Marisol Ruenes su nombramiento debe ser ratificado por dos terceras partes del Congreso del Estado, según las reglas del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.En el caso de Tarcisio Rodríguez su nombramiento no pasa por el Congreso pero sí la creación de esta nueva dependencia (sustituye a la de Obra Pública) que será votada este martes en la última sesión de la actual Legislatura.Ruenes Torres tiene Maestría en Fiscal, se dedica a su propio despacho contable, fue Presidenta de Amexme León de 2016 a 2018 y actual Tesorera del Consejo Coordinador Empresarial de León.José Guadalupe Tarcisio Rodríguez tiene trayectoria política como legislador local, federal y Senador por el PAN en Jalisco. Fue también Coordinador de los Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretario Particular del Presidente de la República en 2011-2012.MARISOL DE LOURDES RUENES TORRES, como Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas.• Es Licenciada en Contaduría Pública por la Universidad del Bajío.• Maestría en Fiscal con Especialidad en Estrategia Fiscal por la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes.• Maestría en Enseñanza Universitaria por la Universidad de León.• Directora de Dígito, Despacho Fiscal Contable y Asesoría Integral, de 1993 a la fecha.• Socia Ejecutiva de Arrendadora e Inmobiliaria Grupo Rueto, de marzo de 2013 a la fecha.• Catedrática en la Universidad de León.• Integrante de la Comisión de Consulta e Investigación “On Line” del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de León.• Presidente de la Comisión de Alta Dirección en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de León.• Participó en la Junta de Seguimiento y Evaluación Policial Federal, en Representación de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León, del 2011 al 2016.• Integrante de la Comisión Fiscal en CONCAMIN Zona Bajío en Representación de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León, de 2016 a la fecha.• Representante en la Comisión Estatal de Productividad de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato, de 2017 a 2018.• Integrante del Consejo Ciudadano de Gobierno Abierto del Instituto de Acceso a la Información Pública.• Integrante del Consejo Ciudadano de Parlamento Abierto del Congreso del Estado de Guanajuato.• Síndico del Servicio de Administración Tributaria del 2012 a 2016.• Integrante del Subcomité de Inversiones del Fideicomiso Fondos Guanajuato de Financiamiento.• Integrante del Comité de Adquisiciones de Servicios para el Municipio de León.• Tesorera del Consejo Coordinador Empresarial de León.• Afiliada al Instituto Mexicano de Contadores Públicos de León.• Afiliada al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.• Presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo León, de 2016 a 2018.JOSÉ GUADALUPE TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, como Secretario de Infraestructura, Movilidad y Conectividad• Es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, por la Universidad de Guadalajara.• Maestría en Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO.• Diputado Local, en la LII Legislatura de Jalisco, de 1989 a 1991.• Diputado Federal, en la LV Legislatura de 1991 a 1994.• Diputado Local, en la LIV Legislatura de Jalisco, de 1995 a 1996.• Senador de la República en la LVII Legislatura, de 1997 a 2000.• Diputado Local, en la LVI Legislatura de Jalisco, de 2001 a 2003.• Regidor en el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, de 2004 a 2006.• Coordinador General de Planeación y Centros SCT, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 2006 a 2008.• Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, de 2008 a 2011.• Secretario Particular del Presidente Constitucional de Los Estados Unidos Mexicanos, de 2011 a 2012.• Coordinador de Asesores de Regidores de Acción Nacional en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, de 2013 a 2015.• Propietario de su propia empresa, del 2017 a la fecha.-Secretaría de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres-Secretaría Particular, Juana de la Cruz Martínez Andrade-Secretaría de Finanza, Héctor Salgado Banda-Secretaría de Movilidad Humana y Migración, Juan Hérnandez-Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, María Isabel Ortiz Mantilla-Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga-Secretaría de Desarrollo Social y Humano, José Gerardo Morales Moncada-Dirección General de Comunicación Social, Angélica Aguilar Navarrete-Secretaría de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez-Secretaría de Innovación, Eusebio Vega Pérez-Secretaría de Educación, Yoloxochitl Bustamante Díez-Enlace en México, Luis Felipe Bravo Mena-Secretaría de Turismo, Teresa Matamoros Montes-Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, José Francisco Gutiérrez Michel