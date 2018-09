Exigen hagan algo



“Creo que también me van a dar la base para el colchón, no sé si haya más apoyo o si ya es todo. Pero es muy necesario que las autoridades hagan algo para que ya no nos inundemos. Porque, ¿a poco nos van a estar dando muebles cada año? Mejor que haya una verdadera solución porque en mi caso no puedo evitar que el agua se meta a mi casa, lo bueno es que es de dos plantas pero mi negocio se me echó a perder”, lamentó.



“Yo perdí mercancía, la verdura nadando en el agua, los bultos de croquetas y el azúcar pero ahora sí que esa ya es pérdida para mí porque me dijeron que eso no me lo pueden reponer. Ahorita sé que el único apoyo que están ofreciendo es el de los muebles. A los dueños de negocios no se nos está apoyando”, señaló.

Sólo entregan colchones



“A mí mamá sólo le han entregado un colchón, en estos días han estado entregando colchones y refrigeradores pero no es parejo para todos. Pero más allá de los muebles pedimos que nos apoyen con la reparación de los daños en la vivienda.

Las paredes están muy húmedas y va a llegar un punto en el que ya no van a aguantar, primero que nos ayuden a arreglar y segundo que busquen la manera de que ya no nos volvamos a inundar cada vez que llueve”, reclamó Esther, vecina de Parque Argentina.



“El gobierno nos quiere nada más tapar la boca dándonos estas cosas y ya, pero sería mejor que arreglen el río porque sino cada años nos van a estar nada más dando cosas. Y como sigue lloviendo no hemos podido bajar la sala, lo peor es que mi camioneta se me echó a perder porque le entró agua al motor”, reprochó.

Sin recibir ayuda

Vecinos depor las recientesexigen a las autoridades soluciones de fondo ante las pérdidas y daños materiales como grietas y humedad que sufrieron sus viviendas.Hasta el pasado sábado, solamente algunos habitantes de Parque Argentina han recibido un colchón y un refrigerador, mientras que en la colonia Jesús de Nazareth no han recibido ayuda.La señora Rosa quien tiene su domicilio en Parque Argentina 117-A es una de las pocas personas que han sido beneficiadas con la entrega de un colchón y un refrigerador, sin embargo señaló que dicho apoyo no suple lasde su tienda de abarrotes y papelería.María del Carmen Andrade tiene una pequeña tienda de abarrotes, las pérdidas en su negocio a consecuencia de la intensa lluvia de la madrugada del pasado lunes ascienden a tres mil pesos.En las paredes de la vivienda del señor Ramón la humedad provocó la aparición de hongos por lo que se vio en la necesidad de retirar la pintura para evitar un foco de infección. En su caso también se le entregó un colchón.Hasta ayer habitantes de la colonia Jesús de Nazareth aseguraron que incluso solicitaron a Protección Civil costales de arena para evitar que el agua entre de nuevo a sus domicilios, pero no han obtenido ningún tipo de ayuda.

SIGUE LEYENDO

Ocultan cifras de desaparecidos en Guanajuato

Dejan a San Juan de Dios a obscuras

¡Prepárate!, habrá más lluvias esta semana

TODOS ESTÁN LEYENDO: