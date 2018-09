Malinterpreta Ortiz trabajo del Observatorio Ciudadano

“En el Tecnológico de Monterrey es sabido por todos que es una asociación civil sin fines de lucro, es apartidista, es muy respetuosa de la comunidad en cuanto a creencias religiosas o preferencia política, de ninguna manera se acerca a la descripción que menciona el Alcalde electo”, opinó Javier Benavides Ornelas, director del Campus Irapuato.

Que no se confunda

El trabajo del Observatorio Ciudadano “Irapuato ¿Cómo vamos?”, que busca aportar datos para las mejoras de la seguridad del municipio sin fines de lucro, es malinterpretado por el alcalde electo Ricardo Ortiz Gutiérrez, aseguraron empresarios de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia (EVAMAC) y el Director del Tecnológico de Monterrey.En días pasados Ortiz acusó a la organización de estar siendo manipulada por personas afines al PRI, con el propósito de desprestigiar su administración, y pidió a empresarios y al Tecnológico de Monterrey tuvieran cuidado.Por su parte miembros de Evmac señalaron que la asociación es apartidista y que Ortiz Gutiérrez no sabe escuchar o está confundido debido a que su presidente, Gerardo Padilla Fuerte, será regidor en la próxima administración municipal.“Decirle que no confunda, ií nuestro Presidente es de algún partido político, nuestra asociación jamás ha sido parte de un partido político. Tenemos aquí muchos socios que han sido participes de otros partidos, no queremos más que sumar con el Alcalde y decirle atentamente que nosotros estamos para servir y que este foro es abierto a la opinión pública”, José Javier Aguirre, Secretario de EVMAC.