Maquillaje de cifras de desaparecidos refleja insensibilidad, opinan

Tal vez te interese:



“Las instituciones están siendo manipuladas, les es preferible dar resultados cual si fuera una maquila de informes y no una cuestión en la que vaya involucrada la sensibilidad de ser Gobierno (...) se han olvidado de la parte sensible de ser Gobierno, tenemos sólo un monólogo de información, eso es lo que está sucediendo y es grave, sólo quieren dar cifras alegres”, comentó.

Hay falta de atención a problemáticas



“Con las cifras correctas, estaríamos hablando del verdadero estado que guarda la seguridad en nuestro Estado, estaríamos hablando de la complejidad que está viviendo la sociedad guanajuatense ante una ola de inseguridad que no ha sido posible no sólo contrarrestar, sino detener, y en materia de prevención nos quedamos completamente cortos”, indicó.

Exigen transparencia en cifras



“Exigimos que la Procuraduría nos den una respuesta detallada de por qué no están coincidiendo las cifras (...) nuevamente las cifras no coinciden, se ve que las están simulando y no estamos analizando ni tomando decisiones necesarias con información que no es real”, comentó.

Sigue leyendo:

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La secretaria General del PRI en Irapuato,, señaló que como si fueran sólo números, las autoridades de Guanajuato han maquillado cifras para no dar los verdaderos resultados de su trabajo a los ciudadanos, reflejandoante problemáticas como la desaparición de personas.Así lo dijo luego de que am publicara que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guanajuato, no consideró a 800 personas que fueron reportadas como desaparecidas , en los registros oficiales.Guerra Ramírez agregó que es de lamentar que el exhorto de la(CNDH), para aclarar las inconsistencias en las cifras no haya sido respondida por las autoridades en Guanajuato, además de que el maquillar cifras provoca una falta de atención a las problemáticas.La Secretaria General del PRI agregó que este es un motivo más que se suma a una lista por la quepermanecer el Procurador de Justicia del Estado,, al no rendir de forma transparente resultados de su trabajo a la ciudadanía.El empresario irapuatense y presidente de la asociación Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Gerardo Padilla Fuerte,a las autoridades de la Procuraduría así como del Gobierno de Guanajuato, que se déen cifras de seguridad y problemática en torno a este rubro.Padilla Fuerte agregó que las familias merecen respeto, por lo que se debe tener una respuesta para con ellos, por el sufrimiento que enfrentan, así como la ciudadanía debe conocer la realidad social que se vive en el Estado.