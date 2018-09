Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Al menos 13 personas fueron asesinadas en las últimas 48 horas en Oaxaca, entre ellas un ex comandante policiaco municipal, según reportes de la Policía Estatal.El mayor número de víctimas se registró en las regiones Cuenca del Papaloapan e Istmo de Tehuantepec.En el municipio istmeño de San Blas Atempa, la mañana de este lunes fueron localizados los cuerpos de dos individuos, quienes fueron asesinados presuntamente después de que les robaran 20 cabezas de ganado; hasta el momento no han sido identificados.Ayer domingo por la noche, a un costado de la comandancia municipal de la localidad de La Ventosa, Juchitán, una persona fue asesinada con un machete.También el domingo, en la localidad de Jalapa de Díaz, región Cuenca, se registró el asesinato de un ex comandante de Seguridad Pública municipal y actual transportista, Ricardo Manuel Carballo Pereda, de 52 años de edad. Los hechos ocurrieron en la terminal de autobuses Fletes y Pasajes S.A. de C.V., sobre la calle Juárez.San Juan Bautista Tuxtepec vivió también una jornada violenta en el marco de las fiestas patrias; este domingo dos personas fueron asesinadas. El primer caso sucedió en la colonia El Paraíso, Tuxtepec, mientras la víctima, un hombre identificado como Luis Solano, se encontraba en la calle principal de la colonia, frente a las canchas de básquetbol.Alrededor del mediodía de este 16 de septiembre, un vendedor de frutas fue asesinado con arma de fuego en la colonia, a pocos metros de la zona centro de la ciudad. El hombre fue identificado como José Murillo Benítez, de 35 años de edad.Por la mañana, mientras se realizaba el desfile cívico en calles principales del centro de Tuxtepec, se registró el hallazgo de una presunta narcomanta sobre el puente peatonal frente al CBTIS 107, en el bulevar Benito Juárez.La ola de hechos violentos este fin de semana comenzó la mañana del sábado 15 de septiembre cuando las autoridades de seguridad pública confirmaron la ejecución de dos personas en una tienda de abarrotes, donde una de las víctimas fue identificada como Juan Victoriano García, propietario del establecimiento.En Santo Domingo Tehuantepec, fueron asesinados en una marisquería un hombre y una mujer, Mateo P. C., de 38 años, originario de Tehuantepec y de oficio chofer, y Flor M., de la población de Chahuites.Horas antes, sobre la carretera federal Alfonso Pérez Gasca de la región Mixteca, fue localizado el cuerpo de un individuo que fue asesinado a balazos; esto sucedió en las inmediaciones de Putla Villa de Guerrero.En la región del Istmo, fue localizado el cuerpo de un individuo conocido como Oscar David López Cruz, a un costado de la carretera Transístmica, en el crucero de la localidad de El Mezquite, Asunción Ixtaltepec; presentaba disparos de armas de fuego en el cuerpo.Mientras que en la Sexta Sección de la ciudad de Juchitán fue hallado el cadáver de Abraham Ramírez, de 52 años, quien había sido reportado como desaparecido días antes.Sigue leyendo: