Alerta nuevo modus operandi de acosadores; se hacen pasar por parejas de las víctimas para que no las defiendan

Usuarios de redes sociales han alertado sobre una nueva forma en la que actúanpara pasar desapercibidos entre ciudadanos.En las últimas semanas, dos mujeres contaron su experiencia tras haber sido víctimas deUna de las mujeres contó que un guardia de seguridad se le acercó cuando ella comenzó a gritar porque el hombre no quería soltarla del brazo, pero a pesar de que ella insistió en que, él supo manejar la situación diciendo que era su pareja, 'lo siento mucho, está haciendo drama, pero ya salimos para que no haya problema, no se preocupe'.AfortunadamenteOtro caso similar ocurrió en elcuando un hombre abordó a una joven y a pesar de que ella intentó oponerse,

“Ya no te enojes mi amor, deja de hacer berrinches”, insistía el hombre mientras la mujer trataba de pedir auxilio a los pasajeros.

#ElDato Una tercera parte de las mujeres de la #CDMX ha sido tocada o manoseada sin su consentimiento. El 42.2% de estos actos de #ViolenciaSexual, ocurren en el transporte público.



Recuerda que #ViajaSegura te brinda acompañamiento jurídico si has sido víctima de violencia. pic.twitter.com/SuB33LWysk — InmujeresCDMX (@InmujeresCDMX) 13 de septiembre de 2018

Tras darse a conocer estos casos, Inmujeres pide a quienes han sido víctimas de acoso, que