Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Líderes del sector privado negaron que la economía mexicana esté en “bancarrota”, como lo declaró el, y añadieron que las inversiones necesitan un ambiente seguro y esas afirmaciones no ayudan.El presidente de Consejo de Kimberly Clark y ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X González Laporte, consideró que lo dicho por López Obrador servirá para “matizar” el hecho de que no cumplirá con todas las promesas porque hay insuficientes recursos.Durante su participación en el Foro Económico Forbes 2018, expuso que “sin la confianza, la inversión no se da”, por ello consideró que el comentario del próximo presidente de México de que existen desequilibrios económicos en la política financiera a cargo de