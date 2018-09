Niega sector privado que economía de México esté en bancarrota

Líderes del sector privado negaron que la economía mexicana esté en “bancarrota”, como lo declaró el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y añadieron que las inversiones necesitan un ambiente seguro y esas armaciones no ayudan.



El presidente de Consejo de Kimberly Clark y ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X González Laporte, consideró que lo dicho por López Obrador servirá para “matizar” el hecho de que no cumplirá con todas las promesas porque hay insucientes recursos.



Durante su participación en el Foro Económico Forbes 2018, expuso que “sin la conanza, la inversión no se da”, por ello consideró que el comentario del próximo presidente de México de que existen desequilibrios económicos en la política nanciera a cargo de Banco de México que podrían afectar el desempeño de la economía es ”dramático”.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expuso que para los inversionistas la conanza es prioritaria para desarrollar proyectos y generar empleos. Consideró que los principales problemas de México son baja inversión en infraestructura, corrupción, inseguridad, entre otros.



Mientras que el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, dijo que la autoridad debe impulsar las inversiones para generar crecimiento y, en clara alusión al comentario de que México está en bancarrota, dijo que el país crece aunque sea al 2%.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx