"En el caso que no duermas irás acumulando una cansancio progresivo que en cualquier momento te traerá serias consecuencias para tu organismo. Muchos estudios han demostrado que no dormir lo suficiente origina la aparición de la obesidad, diabetes, depresión, ansiedad e, incluso, cáncer".

Múltiples estudios han señalado que las horas de sueño nunca son recuperables y que incluso tiene consecuencias graves, como desarrollar enfermedades incurablesExpertos mencionan que no dormir "tus horas" siempre traerá consecuencias negativas para la salud en general, por eso toma nota y evita enfermarte.De acuerdo con el portal mejorcadadía.net, dado que "nunca se puede reponer el sueño" las personas tienden a desarrollar padecimientos irreversibles.El post explica que dado que lo anterior sucede porque "el cerebro hace doble esfuerzo y no funciona como siempre pues también le afecta que no se descanse lo necesario. Además, provoca que tengas irritabilidad y ansiedad, afectando de esta forma tus relaciones sociales".Además, no dormir también reduce tu capacidad para prestar atención a algo y, en consecuencia, también daña tu memoria.Por ello, sin duda, debes descansar tus 8 horas.