"Estamos, con todo, ante un caso muy singular: los receptores de trasplantes tienen una probabilidad de 1 entre 10.000 y 5 entre 10.000 de ser víctimas de estos eventos. Eso se debe a que los donantes de órganos se someten a pruebas de detección rigurosas, que incluyen antecedentes familiares de enfermedades, como cáncer, y exámenes múltiples de laboratorio.

Pero, incluso, así, no se puede analizar absolutamente todo y el riesgo no es cero. Además, también es más fácil que esas células cancerosas crezcan en pacientes trasplantados, porque los pacientes toman medicamentos para suprimir su sistema inmunológico y así evitar que sus cuerpos no rechacen el nuevo órgano", explica un post de Xataca Ciencia.