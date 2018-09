INSOSTENIBLE 

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El calificativo no es por el ‘Chavo’ Díaz en la dirección técnica del León (no es mi tema). Lo que sí tiene a todos acalambrados son los incrementos en las tarifas eléctricas para la industria. El problema lleva meses y no sólo no se está resolviendo, sino que empeora.Para más de un industrial afectado este tema pone en evidencia la debilidad de las cámaras empresariales a nivel nacional para defender a sus agremiados. Desde hace seis mes tienen la “bomba” en sus manos y ya les explotó. En Guanajuato les dicen que ya Concamin, Canacintra y el Consejo Empresarial, en lo nacional, traen el tema, pero el recibo sigue subiendo.El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez, hizo bien en tomar el problema y exigir en redes a nuestros legisladores que intervengan. Ya varios le contestaron que pues sí está muy mal eso y subirán el tema al Congreso. Urge porque restar competitividad a la industria es un golpe irreversible para todo el País.Este miércoles 19 y jueves 20 el presidente nacional de Coparmex, Gustavo Hoyos, tendrá una gira en el terruño con una agenda que incluye: la firma de un convenio de colaboración con Puerto Interior, una reunión de la Federación Bajío Centro, una cena con el Consejo Directivo de Coparmex León y una reunión con el gobernador Miguel Márquez.La visita de Hoyos Walther se da en un momento en que este Sindicato Patronal empuja con todo las firmas en todo el País para presentar una iniciativa de reforma al 102 con el objetivo de tener una Fiscalía General de la Nación independiente, autónoma y eficaz.El tema es importante en el contexto del relevo de la Administración Estatal y del Congreso Local, y a unos días de que se confirme el nombre del Procurador de Justicia del Estado. En Guanajuato no existe todavía ninguna iniciativa de Ley Orgánica para la Fiscalía y hay mucho que reflexionar también sobre el primer Fiscal General que Guanajuato necesita.De paso Gustavo quiere dar otro empujoncito al proyecto del “Corredor Central” que desde rato se viene cocinando pero que todavía no ve la luz en lo concreto. Se trata de aterrizar obras y programas que potencialicen la región reconocida como el “diamante de México”.Y pues tampoco debe dejar pasar la visita para explicar a los empresarios de casa qué están haciendo ante la autoridad federal actual y la que está por llegar, respecto a las tarifas de luz. Otro tema de la agenda Coparmex es la petición a AMLO de analizar con rigor técnico la mudanza de secretarías, entre ellas la del Trabajo prevista para que despache en León.Previo a la inauguración del inmueble del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato, el gobernador Miguel Márquez y el celayense presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurand, anunciaron que habrán de construirse nuevas oficinas en el estado de Guanajuato para ese órgano jurisdiccional federal.El edificio de justicia federal se construirá junto al Tribunal Estatal, en un terreno en el Parque Guanajuato Bicentenario, en Silao. El secretario de Obra Pública Estatal, Arturo Durán, dijo que el proyecto está ya un 80% conceptualizado y revisado por autoridades federales, debe estar listo en octubre y arrancar entonces con la primera etapa de la obra.Durán Miranda (que todo apunta que no repite) informa que ya tienen 16.4 millones de pesos de los 20 millones que se requieren para edificar casi mil 200 metros cuadrados.El expriísta Chaurand Arzate encabeza un Tribunal con 82 años de historia, al que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción le otorgó la responsabilidad de determinar las sanciones a los servidores públicos y a los particulares que participen en faltas administrativas graves.Tal y como lo hizo en su paso por la Cámara de Diputados la ahora senadora panista leonesa, Alejandra Reynoso, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que tiene el propósito de lograr la conciliación entre la vida familiar y laboral.En el arrancadero de la campaña por la dirigencia nacional del PAN, la senadora leonesa, Alejandra “La Wera” Reynoso, es sin duda la panista de Guanajuato más cercana a quien parte como amplio favorito, el michoacano Marko Cortés. En la foto junto a Marko en una conferencia la semana pasada cuando selló su alianza con el exsenador Héctor Larios.