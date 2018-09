Corredor Industrial

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ánimo que ya es lunes. Al concluir 2019 se tiene la meta de que al menos 60 PyMes de Guanajuato comercialicen sus productos a México, Estados Unidos y Canadá por Amazon.En la primera etapa se buscará integrar a marcas que ofrezcan productos que no se vendan por tallas, como son alimentos procesados, artesanías, bolsas y accesorios bajo un modelo que las empresas de Guanjuato enviarán producto a Amazon y ellos se encargarán de distribuir, cobrar, hacer devoluciones, depositar y hacer la promoción de los productos, explicó Luis Ernesto Rojas Ávila, luego de su viaje por cuatro días al corporativo de Amazon en Seattle.Comentó que el plan de digitalización de las pequeñas y medianas empresas va más allá de una moda, sino una estrategia real para subsistir, aquellas empresas que se mantengan en el retail serán la crónica de una muerte anunciada, afirma el titular de la Cofoce.Amazon cuenta con un mercado de 300 millones de clientes activos en el mundo con su presencia en 187 países, tan sólo en uno de sus 50 puntos de distribución que tiene en los Estados Unidos concentra más de 23 millones de productos y con un sistema completamente robotizado.Rojas Ávila mencionó que el oligopolio generado por los gigantes del autoservicio y departamentales está asfixiando cada vez más a los productores y al consumidor, al ser ellos quienes marcan las reglas del mercado con su antigua fórmula de costo de producción, más margen de utilidad, que es igual al precio de venta y la mayor ganancia es para las cadenas comerciales o los intermediarios, llegando la mayor parte de las ocasiones el producto con un sobre margen que lo paga el mercado.Las ventajas del vender en marketplaces como: Amazon, Kichink y Alibaba es que el producto llega directamente al consumidor final, el único intermediario son las propias plataformas y el margen de utilidad fluctúa entre 6 y 15%, una diferencia que contrasta con el 40 a 200% que es en la cadena tradicional.A esos factores, el funcionario apunta que habría que agregar que en las plataformas de venta en línea el producto se vende con la marca propia y no bajo el modelo de maquila, lo que permite trabajar en el posicionamiento de su marca en México y el extranjero.Y, ¿Amazon no tiene cómo objetivo el oligopolio en el e-commerce? Sí, van a buscarlo, pero los márgenes siempre van a ser favorecedores para productor y consumidor.Si algo llamó la atención de los directivos de Amazon fue la oferta de alimentos frescos de Guanajuato al ser una de las divisiones que quieren potencializar y encontrar interesantes propuestas.Así que no nos asombre si próximamente usted se encuentra que de las primeras 20 empresas que venderán en Amazon antes de concluir el año sean productoras de cerámica, alimentos procesados, confitados, enlatados y tequila y mezcal; en una segunda etapa en donde estarían contempladas las 40 empresas a trabajar el próximo año estarían sumándose de calzado y ropa.La próxima semana en México habrá una segunda reunión entre Cofoce y Amazon para sellar el cronograma de actividades a seguir, pues antes de concluir el año habrá las dos primeras pruebas piloto ya con empresas en la plataforma de Amazon.Por primera vez la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tendrá un blog en donde promoverá la cultura financiera y bursátil.La institución bursátil que dirige José Oriol Bosch ofrecerá en su espacio ocho secciones que hablarán de educación financiera, para que se entienda a la Bolsa, la historia del mercado de valores, casos de éxito, entre ellos de pequeñas empresas que su entrada a la BMV fue parte de las estrategias que les permitió convertirse en grandes empresas, además difundirán iniciativas propias relacionadas con el medio ambiente, la cultura y responsabilidad social.Su objetivo es acercar el mercado de valores a la población para comprender sencillamente de inversiones y finanzas personales ingresando al blog desde el portal de la BMV.Hoy estará en León el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, quien entre su agenda tiene programa una reunión por la tarde en Guanajuato Puerto Interior para hablar de El Corredor Central de México y el Desarrollo Regional del Estado.