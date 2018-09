El circo y el chivo expiatorio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.“Si queremos que todo permanezca como está, todo debe cambiar”.La memoria profunda -esa caja de herramientas que crece con los años- lleva a las imágenes mágicas de la película EUna recreación siciliana de la novela escrita porHace 40 años las imágenes deslumbrantes derepresentaban el festejo aristocrático de la vida envuelto en la belleza. Como un “Hola” en vivo.Era el mundo ritual de la Iglesia al servicio de los nobles, la jerarquía social antes de la revolución de Garibaldi en 1862 y el envase maravilloso de la recreación perfecta de la época por Visconti, tal vez el más sensible director del cine italiano.Entonces, en los setenta, cuando todo era aprender mundos nuevos, la película dominaba en el alma romántica con su belleza estética en sí. La música de Nino Rota (El Padrino, Romeo y Julieta, La Strada) enmarcaba el tempo lento de la obra que hoy adormecería a los jóvenes.La extraña presencia de un señorón actor llamado Burt Lancaster -norteamericano héroe de westerns- convertido en Príncipe de Salina hacía una descripción de un hombre al final de la vida deslumbrado con la belleza de Claudia Cardinale y la juventud del galán de la época, el francés Alain Delon.Con los años maduró la idea central de la novela en esaal pasar de una simple apreciación estética; una celebración romántica de juventud, a una descripción de la realidad política. La novela, publicada después de la muerte del autor al final de los 50, imprimió una forma de comprender los cambios sociales con mayor amplitud. De ahí su resonancia mundial.Toda revolución cambia una burguesía por otra nueva, semejante al fin y al cabo.Pareciera que no viviríamos una transformación política como la de hoy. Esperábamos un péndulo entre la incompetencia dely la corrupción impune del, hasta que llega Morena. Todo cambiará, nos dijeron.Cuando el sábado se publica quedice que Rosario Robles es un “chivo expiatorio” y quienes publican sus desvíos hacen un circo, casi nos caímos de la silla. ¿Cómo es posible exonerar a quien ya se le conocían “cochinitos” y contratos otorgados a su ex Carlos Ahumada? Y luego castigar al periódico Reforma con el título de “circo”.Sólo ver salir bastante alumbrado a Porfirio Muñoz Ledo de uno de los restaurantes más caros del hotel Four Seasons en México, nos confirma que nada de fondo cambiará. Los ahorros en sueldos, choferes y aviones serán una medida cosmética mientras laencuentra el camino para recuperar el poder y sus usufructos.Hoy quien denuncia un desvío en efectivo de 700 millones, hace un circo. Su pobre víctima es la responsable de cuidar esos recursos entregados aEl mundo al revés.La revista independiente Proceso marca su distancia con el nuevo régimen y publica que no se han transparentado los gastos de la transición. Cita el peligro del Fiscal a modo, la oscuridad de Morena en sus finanzas y el recuerdo de la opacidad en los segundos pisos cuandoY esto apenas comienza.